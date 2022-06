Water in de Melkweg

terug

De groepstentoonstelling The Ways of Water, te zien in Melkweg Expo van 3 juni t/m 10 juli 2022, onderzoekt de relatie tussen mens en water door middel van fotografie en kunstinstallaties: de afhankelijkheid, maar ook deondergeschiktheid van de mens aan water. Een tal van (inter)nationale en multimedia kunstenaars onderzoeken de invloed van door de mens veroorzaakte klimaatverandering, vervuiling en uitputting van het water op onze planeet.

© Jana Romanova, Water Portraits

Paradoxaal genoeg is deze bron van leven zowel destructief als verwoestend, evenals noodzakelijk en heilzaam. Water is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van onze samenlevingen, zowel als bedreiging, hulpbron en als een bron van inspiratie. Ons begrip van water – in onze religies en overtuigingen, maar ook in de verbeelding van kunstenaars en schrijvers – is ongelooflijk krachtig. Water is de bron van leven, van nature helend en beschermend.

Het thema en de aanpak van deze groepstentoonstelling zijn geïnspireerd op het meest recente IPCC-rapport over de effecten van klimaatverandering, waarin werd geconcludeerd dat er meer aanpassing nodig is om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen, in plaats van te proberen het onomkeerbare tij te keren. “Focus op adaptatie” is de bottom-line reactie van Deltares – het onafhankelijke instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water, naar aanleiding van het IPCC-rapport. De dringende oproep van het rapport gaat verder dan de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen – het richt zich ook op het versnellen van ons vermogen om ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatcrisis. We kunnen niet meer alle effecten van klimaatverandering voorkomen, waardoor voorbereiding en adaptatie belangrijker dan ooit is.

Deze tentoonstelling is gecureerd door Colette Olof en maakt onderdeel uit van het overkoepelende programma Manifesto for the living in a time of extinction van Holland Festival.

© Suzette Bousema Future Relics #50

DE KUNSTENAARS

Suzette Bousema concentreert zich op plastic soep in de poëtische serie Future Relics, en voor de serie ClimateArchive fotografeerde Bousema ‘ice cores’ – buisvormige ijsmonsters

– die worden gebruikt als instrument om klimaatverandering te observeren. Jana Romanova toont de schaarste aan water door middel van haar Water Portraits. Voor de fotograaf is het niet ons uiterlijk, maar ons gedrag dat ons portret bepaalt. Speciaal voor deze expositie maakte Koos Buster keramische ‘wegwerpflesjes’. Buster is geschokt door de hoeveelheid plastic flessen met mineraalwater die beschikbaar is in een land dat toegang heeft tot het beste drinkbare kraanwater ter wereld.

Mazen Al Ashkar concentreert zich op de helende kracht van water. In tijden van ziekte sprak zijn grootmoederzegeningen uit over een glas water; ze geloofde dat het dan zou helpen zijn pijn te genezen na deze te hebben gedronken. Frank Bloem creëerde de geur van de Noordzee – wat ruik je als je de Noordzee ruikt, naast zeewier, krabben en kwallen? In The Flood wil Tina Farifteh de watermetafoor ontleden – het dominante discours over migratie begrijpen en visualiseren en het framen van vluchtelingenstromen als natuurrampen ter discussie stellen. The Water School (geïnitieerd door studio Makkink & Bey) toont mogelijke toekomstgerichte oplossingen voor een andere benadering van water. In de geluidsinstallatie van Elise ’t Hart hoor je de vele geluiden van water dat stroomt, spettert, druipt, spoelt en borrelt, ontleend aan haar geluidsarchief. Ze vertegenwoordigen de alledaagse geluiden van het huiselijk leven en doen ons beseffen dat water allesomvattend is.

The Ways of Water is een samenwerking met het Holland Festival en wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

© Tina Farifteh, The Flood Filmstill 2021

The Ways of Water

3 Juni – 10 Juli 2022

Melkweg Expo

Marnixstraat 409, Amsterdam

Woensdag-zondag, 12:00-21:00