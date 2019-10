Wallmore maakt het online kopen van fotokunst gemakkelijk, betrouwbaar, betaalbaar en leuk. De online galerie biedt naast een grote collectie zwart-witfoto’s een breed en gevarieerdaanbod aan natuurfotografie, naaktfotografie, fine-art fotografie, portretfotografie, urbex, nachtfotografie en nog veel meer mooie fotokunst. Bovendien heeft Wallmore een speciale collectie van hoogstaande kunstfotografie, die gecureerd wordt door Pf.

Dorota Marcinkiewicz zoekt in haar fotografie naar de onbedorven natuur, vrij van menselijke sporen. Zij neemt de toeschouwer mee naar haar eigen onaangetaste wereld, met mysterieuze landschappen waarin je weg kunt dromen. “Ik zoek plekken waarvan ik het idee heb dat er nog nooit iemand is geweest. Op zo’n locatie kan ik helemaal opgaan in de omgeving. Ik ervaar dan rust en stilte, waarin ik mijzelf kan vinden en mij verbonden voel met de omgeving. Daardoor kom ik in een meditatieve staat, waarin ik een veilige wereld voor mezelf creëer.”

Marcinkiewicz wil de toeschouwer onderdompelen in haar abstracte natuurbeelden. De locaties moeten onherkenbaar blijven, zodat haar werk vraagtekens oproept. Haar foto’s lijken droombeelden, maar toch zie je de werkelijkheid, zonder enige beeldmanipulatie. “Mijn foto’s ontstaan vanuit een beeld in mijn gedachten. Tijdens het fotograferen probeer ik dat beeld zo goed mogelijk terug te vinden, waarbij ik me laat inspireren door de natuurgebieden.”

De keuze om in zwart-wit te fotograferen ligt in haar jeugd, toen zwart-witfotografie het meestvoorkwam. “Voor mij is de grijsschaal al rijk aan kleuren. Mijn gevoelens kan ik beter uiten in zwart-wit. Tijdens het fotograferen ‘vertaal’ ik in mijn hoofd meestal alles wat ik zie in zwart-wit.”

