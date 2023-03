Waar rouw jij om? in Rietveldpaviljoen

terug

Rouw omvat het verwerken van een groot verlies en hoort onvermijdelijk bij het leven. Rouw is emotie, ontkenning, boosheid, vechtlust, verdriet, depressie, aanvaarding. Rouw is een universeel gevoel waar jong en oud zich in herkennen, maar toch rouwt iedereen op zijn of haar eigen manier.

© Nico Brons , Bad-Moon-Rising-selfportrait

21 beeldend kunstenaars en 12 fotografen beantwoorden ieder voor zich de vraag ‘waar rouw jij’ om? Met hun in het Rietveldpaviljoen tentoongestelde kunstwerken en foto’s verbeelden ze de emoties die deze vraag oproept en de manier waarop ze – ieder voor zich – met die emoties omgaan. Zij kunnen bij uitstek zichtbaar en voelbaar maken, wat niet in woorden alleen te vatten is.

Beeldende kunst

Het hart van deze expositie vloeit voort uit een initiatief van keramist Ria Pastoor. Na grote verliezen in haar leven vroeg zij bevriende kunstenaars om met hun werk antwoord te geven op de vraag ‘waar rouw jij om?’ En zo delen de 21 exposanten hun persoonlijk verhaal over het doormaken van verlies of over dat wat verloren is, in keramiek, brons, glas, gemengde vormen, schilderijen, of sieraden, aangevuld met korte proza of poëzie teksten.

De exposerende kunstenaars zijn Esther Bron, Klaasje Grotenhuis, Imme van Heerde, Marijke van Kampen, Niek van de Koot, Boukje Landsman, Monica Ligteringen, Tamer Maklad, Junda Maks, Eveline Martens, Lideke Middelbeek, Adriana Nichting, Carla Nijhoff, Ria Pastoor, Sylvia Sa-Smeenk, Jan Sickmann, Ingeborg Uittenboogaart, Nina Veluwenkamp, Jan Warnaar, Martha Waijop, Marian van der Wiel

Fotografie

De beeldende kunstwerken worden gecompleteerd met werk van 12 geselecteerde fotografen. Zij kregen de opdracht de thematiek te verbeelden waarover je rouwt, waarom je rouwt en hoe je verlies verwerkt. Ook hier vertellen de beelden een persoonlijk verhaal: in kleur of zwart wit, direct registrerend, als toeschouwer of participerend, of door middel van metaforen; ze vertellen over het afscheid nemen of over fasen van rouwen om onherroepelijk verlies te aanvaarden. Daarbij komt soms ook tot uiting dat het fotograferen zelf een middel kan zijn om met verlies om te gaan.

De exposerende fotografen zijn Annet Neijmeijer, Annemiek van der Kuil, Huib Limberg, Anja den Bok, Karin Riethoven, Sieg Voost, Yke Reilink, Heleen van Tilburg, Corintha Wijnen, Pauli Gerritsen, Nico Brons, Roel Heijmans.

Als de kunstwerken een ding duidelijk maken is het dat Rouw een universeel gevoel is waar jong en oud zich in herkennen, terwijl toch iedereen op zijn of haar eigen manier rouwt.

Wie naar het Rietveldpaviljoen komt tussen 10 maart en 3 april, zal troost, herkenning, inspiratie, en verwantschap ervaren bij de expositie ‘Waar rouw jij om?’

Evenementen

Tijdens de expositie is er weer een uitgebreid programma met nevenactiviteiten. Naast gebruikelijke meet en greets met de exposanten vragen we aandacht voor de première van de film Cherif van Barbara Groeneveld en de film Louder so I can hear you die op elke tentoonstellingsdag te zien zijn, en het concert Matthäus-Passion van J.S. Bach in pocket versie op 26 maart van 12.00 – 13.00 , uitgevoerd door Elodia Climent Espana en andere muzikanten – mezzosopraan, bariton, fluit, cello en piano, geregisseerd door en met teksten van regisseur Stan Geurts. Op 2 april organiseren Stichting Tröst en het Rietveldpaviljoen de kleinschalige bijeenkomst Memory Lane ‘’Welk voorwerp past bij jouw rouw?’’

Volg https://www.033fotostad.com/ voor updates en het bestellen van kaarten.