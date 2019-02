Mensen met een Missie vraagt met fototentoonstelling aandacht voor rechten Ugandese vrouwen

Vrouwen kunnen cruciale rol spelen in het voorkomen en oplossen van conflicten. Fototentoonstelling in het kader van internationale vrouwendag 8 maart 2019

Den Haag, 20 februari 2019 – Mensen met een Missie plaatst met de fototentoonstelling ‘Vrouwenrechten op een voetstuk’ vrouwen uit Uganda letterlijk op een voetstuk. Doel van de tentoonstelling is om de positie van Ugandese vrouwen in de gemeenschap te versterken en aandacht te vragen voor de vrouwenrechten daar. Of eigenlijk het gebrek daaraan. Zo krijgt 50% van de Ugandese vrouwen te maken met fysiek en/of seksueel geweld door de eigen partner. Ook kindhuwelijken komen veel voor: 40% van de Ugandese vrouwen trouwt voor haar achttiende*. Vrouwen hebben het zwaar in Uganda maar juist zij kunnen een cruciale rol spelen in het voorkomen en oplossen van conflicten. Het zijn namelijk vaak vrouwen die relaties herstellen, gemeenschappen draaiende houden én wederopbouwen.

De tentoonstelling toont Ugandese vrouwen gefotografeerd terwijl zij op een kratje staan. De fotograaf is Suzanne Mateboer. De gefotografeerde vrouwen krijgen voorlichting over vrouwenrechten en sommigen van hen zetten zich op hun beurt in voor het verbeteren van vrouwenrechten in hun gemeenschap.

“Als een man is het je plicht om je vrouw discipline bij te brengen. Je moet haar onder andere slaan om haar in de pas te laten lopen”, zegt Onesimus Twinamasiko, onafhankelijk Ugandees parlementslid, tijdens een interview op de Ugandese televisie in 2018. Deze uitspraak leidde tot heel wat controverse in Uganda, een land waar huiselijk geweld veel voorkomt. Het illustreert een culturele norm van grote genderongelijkheid. Ook religieuze opvattingen over man-vrouwverhoudingen spelen een rol.

“Door Ugandese vrouwen te fotograferen wil ik hun positie in de gemeenschap kracht bijzetten. Ik vroeg ze te laten zien hoe sterk, slim of mooi ze zijn. In eerste instantie waren de dames vaak verlegen maar het duurde nooit lang voordat er een brede lach op hun gezicht verscheen. Vereerd lieten de Ugandese vrouwen zich op het voetstuk plaatsen”, aldus Suzanne Mateboer.

Mensen met een Missie

Mensen met een Missie werkt al bijna honderd jaar aan vrede en verzoening in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, met een uitgebreid netwerk van lokale mensen en organisaties. De tentoonstelling komt voort uit het project 100 Reporters, een initiatief van Mensen met een Missie, waarbij vrijwilligers als reporter op reis gaan om het werk van Mensen met een Missie te leren kennen. Ze luisteren naar mensen en worden geraakt door hun verhalen. Het zijn verhalen over een worsteling voor een beter bestaan, over hoop en doorzettingsvermogen, over conflict en verzoening. De reporters delen deze verhalen in Nederland. Dit om mensen die verandering teweeg brengen in de schijnwerpers te zetten en om aandacht te vragen voor mensen die vergeten of buitengesloten worden. Suzanne Mateboer, die de foto’s van de Ugandese vrouwen maakte, is een van de 100 reporters.

Fototentoonstelling

Op 8 maart organiseert Mensen met een Missie vanaf 17.00 een feestelijke avond rondom vrouwenrechten. De tentoonstelling wordt deze avond symbolisch geopend. Voor de opening is Lina Zedriga – voorvechtster van vrouwenrechten in Uganda – speciaal naar Nederland gekomen om haar verhaal te delen. Daarnaast spreken onder andere burgemeester Pauline Krikke en oud Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier over het belang van internationale aandacht voor de rechten van de vrouw.

Locatie: Stadhuis van Den Haag (Atrium)

De tentoonstelling is te bezoeken van 21 februari tot en met 15 maart tijdens de openingstijden van het stadhuis.

Entree: gratis