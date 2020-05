De radio documentaire, gemaakt door Laura Stek i.s.m Marianne Ingleby, is een zoektocht naar de betekenis van het archief en de doorwerking van het oorlogsverleden in het heden. In deel 1 vraagt Marianne zich af: hoe uniek is het archief van mijn opa eigenlijk? Waarom dringen bepaalde beelden niet door tot het collectieve geheugen? In deel 2 probeert Marianne dichter bij de oorlogservaring van haar opa te komen via gesprekken met stokoude veteranen die de slag op Iwo Jima meemaakten. Marianne heeft deze veteranen ook gefotografeerd.

“Toen ik de foto’s bestudeerde realiseerde ik me pas: al was mijn opa na de oorlog een succesvol reclamefotograaf, hij is mentaal altijd een militair gebleven. Niets leek ooit echt indruk op hem te maken. Het dagelijks leven moest altijd de strijd aangaan met wat hij daar gezien had. Ik heb lang gedacht: dit is een ver-van-mijn-bed-show, wat moet ik hiermee? Maar nu ik me eenmaal in het archief heb gestort komt de 28-jarige versie van mijn opa tot leven. Met kanten die ik nooit van hem zag, de mooie en de duistere.”

Nu de laatste ooggetuigen overlijden, staan we op het punt losgezongen te raken van de persoonlijke kant van deze geschiedenis. Binnenkort is dit nog slechts een hoofdstuk in een geschiedenisboek, kennen we alleen nog het iconische beeld van het planten van de vlag. Aan de hand Marianne’s bijzondere zoektocht toont Operatie Onthechting de complexe realiteit van oorlog, en het nadreunen daarvan in het heden. Hoe herdenken we een oorlog, als we de echte oorlog nooit te zien krijgen?

Uitzending OVT: zondag 3 en 10 mei, NPO 1. ​Tijdens de uitzending zal er online via de webcam een fotostream van het archief te zien zijn.