Viviane Sassen in Museum MORE 

terug

Museum MORE | Kasteel Ruurlo en Dat Bolwerck presenteren vanaf juni in een dubbeltentoonstelling werk van fotograaf Viviane Sassen. In Fabulous Monsters komen de twee disciplines aan bod die haar werk kenmerken: modefotografie en vrij fotografisch werk. Beide tentoonstellingen laten de uitzonderlijke surrealistische kwaliteit zien van Sassens fotografie. Fabulous Monsters onderzoekt het bewuste en het onbewuste, het licht en de schaduw. Daarbij richt de tentoonstelling in Kasteel Ruurlo zich meer op het bewuste, het licht en de erotiek en de tentoonstelling in Dat Bolwerck zich meer op de schaduwkant van de psyche.

© Viviane Sassen, Nepenthes Alata, 2017

Fabulous Monsters is te zien in Kasteel Ruurlo van 17 juni t/m 24 september 2023

Voor deze dubbeltentoonstelling konden de twee culturele instellingen in Ruurlo en Zutphen rijkelijk putten uit het bijzondere en gevarieerde oeuvre dat Sassen in de loop der jaren opbouwde. Als fotograaf verwierf ze grote roem met campagnes voor internationale modemerken en haar werk wordt over de hele wereld tentoongesteld. De bijna 60 foto’s in de twee tentoonstellingen komen uit de fotoseries Venus & Mercury (2020), Cadavre Exquise (beide 2020), Lexicon (2014), Roxane II (2017) en Of Mud and Lotus (2017). De tentoonstelling in Dat Bolwerck beslaat alle tentoonstellingsruimtes en de weelderige tuin van het monumentale rijksmonument.

Hybride schepsels

Venus and Mercury kwam tot stand in opdracht van het Paleis van Versailles. Sassen kreeg toegang tot het paleis buiten openingsuren en maakte foto’s en collages op basis van onder meer correspondentie van de Franse koningin Marie Antoinette en fragmenten van 18de-eeuwse sculpturen in het paleis. Dat Bolwerck toont een 20 minuten durende video waarop beelden uit Venus and Mercury te zien zijn met een voice-over van de Britse actrice Tilda Swinton. In Ruurlo is de video-installatie In and Out of Fashion te zien waarin de beroemde modefotografie van Sassen centraal staat. De serie Consequences/Cadavre Exquise bestaat uit ‘bodycollages’ waarbij Sassen foto’s van losse lichaamsdelen iedere keer zodanig componeert dat nieuwe, hybride schepsels ontstaan die kunnen worden gezien als symbolen van metamorfose en transformatie.

Innerlijke schaduw

Sassens fotografische oeuvre is sterk beïnvloed door de theorieën van de psychiater Carl Jung (1875-1961). Jung stelde dat ieder mens een spreekwoordelijke, innerlijke schaduw heeft: het verborgen ware zelf, de ‘donkere kant’ van de persoonlijkheid, bestaande uit verdrongen zwakheden, tekortkomingen en instincten. Een beschaafd mens onderdrukt deze donkere zijde, en dit gaat vaak ten koste van spontaniteit, creativiteit, gevoeligheid en inzicht. Dit ‘reservoir van duisternis’ bevat echter ook bronnen waaruit de scheppende kunstenaar zijn inspiratie haalt. Jung nodigt uit om de schaduw onder ogen te komen, en daardoor een completer en evenwichtiger mens te worden. Op beide locaties staat Fabulous Monsters stil bij de menselijke persoonlijkheid, emoties, angsten en verlangens en hoe die zich kunnen manifesteren in beelden – in dit geval de beelden van schoonheid en schaduw van Viviane Sassen.

Viviane Sassen (1972) groeide op in Zutphen en werkt nu in Amsterdam. Zij studeerde modevormgeving, gevolgd door fotografie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en Ateliers Arnhem. Een overzichtstentoonstelling van haar modefotografie, In and Out of Fashion, opende in 2012 in Huis Marseille Museum voor Fotografie in Amsterdam en deed daarna verschillende Europese steden aan. Zij had solotentoonstellingen en exposeerde in groepstentoonstellingen over de hele wereld. In 2007 won zij de Prix de Rome en ontving daarnaast tal van prijzen voor haar werk en publicaties.

Fabulous Monsters

Dat Bolwerck: 9 juni – 17 september 2023

Museum MORE-Kasteel Ruurlo: 17 juni – 24 september 2023

Bij de tentoonstelling organiseren Museum MORE | Kasteel Ruurlo en Dat Bolwerck een uitgebreide programmering. Voor meer info: datbolwerck.nl en museummore.nl.

Partners: Stichting Zutphen Literair, Luxor Theater, Stedelijke Musea Zutphen, WOEST OOST, BIJ de Bieb, Mondriaan Fonds.