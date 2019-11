De online galerie Wallmore biedt een breed en gevarieerd aanbod aan natuurfotografie, naaktfotografie, fine-art fotografie, portretfotografie, urbex, nachtfotografie en nog meer fotokunst. Bovendien heeft Wallmore een speciale collectie van hoogstaande kunstfotografie die gecureerd wordt door Pf. Modefotografe Vivian Camphuijsen is geselecteerd voor de Pf Fine Art Collectie.

Aanvankelijk wilde Vivian Camphuijsen tijdens haar studie aan de Fotoacademie documentair fotograaf worden, maar ze kwam er langzaam maar zeker achter dat ze de fotografie nodig had om een wereld te scheppen waarin ze haar eigen verdriet kon verwerken of haar eigen fascinaties kon verbeelden. Uiteindelijk koos ze voor modefotografie, omdat ze daarmee haar eigen verhaal kan vertellen. Modefotografie wordt niet vaak gezien als een persoonlijke vorm van fotografie, maar het is voor Camphuijsen een manier om sociale thema’s of persoonlijke verlangens te laten zien. “Mijn vrije series zijn altijd geïnspireerd op gebeurtenissen uit mijn eigen leven. Dit is terug te zien in locaties en de modellen of in subtiele verwijzingen naar deze gebeurtenissen. Hoewel mijn persoonlijke uitgangspunt niet meteen zichtbaar hoeft te zijn voor de kijker, geeft het mij een houvast in mijn werk.” Naast het persoonlijke aspect speelt esthetiek een grote rol haar werk. “Mijn foto’s zijn voor mij ook een ontsnapping naar een wereld van schoonheid.” Fotografie is voor Vivian Camphuijsen een ontdekkingstocht waar ze nog lang niet mee klaar is. “Mijn vrije werk reflecteert wie ik ben, dus ook de ontwikkeling van mijzelf als fotograaf.”

Vivian Camphuijsen is gecureerd voor de Pf collectie. De werken zijn al vanaf € 99,- te koop via Wallmore.nl/vivian. Kijk voor meer informatie op Wallmore.nl/Pf