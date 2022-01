Virtual Virality, Online Intimacy & Digital Detox is een tentoonstelling in Melkweg Expo gecureerd door Stein van der Ziel (1994, NL), voortkomend uit zijn gekozen inzending voor Melkweg Expo’s ‘Open Call for Curators’. De deelnemende kunstenaars zijn Ali Eslami (IRN), Diana Gheorghiu (ROU), Marge Monko (EST), Jun Ortega Sanchez (ESP), Ralph Pritchard (ENG) en Valentino Russo (ITA). Virtual Virality, Online Intimacy & Digital Detox is van 15 januari t/m 13 februari 2022 zowel als raamexpositie en online presentatie, alsook als fysieke tentoonstelling te bezichtigen, indien de maatregelen het toelaten.

De tentoonstelling reflecteert op de impact van de digitale ruimte en sociale media op onze idealen, gedachten en gewoonten, ons zelfbeeld en onze mentale en fysieke gezondheid. Het onderzoekt de gevolgen van de alsmaar groeiende invloed van virtuele viraliteit. We leven in een wereld gedreven door een tweevoudige viraliteit: een online viraliteit, waarbij informatiestromen zich in rap tempo in de digitale ruimte verspreiden, en een offline viraliteit, waarbij een nieuw virus uitmondde in een pandemie die de wereld in zijn greep houdt. In beide gevallen voelen we in toenemende mate wat de invloed van deze viraliteit is op hoe we verbonden zijn met elkaar.

Net als bij COVID-19 was de groei van viraliteit in de digitale wereld exponentieel. Nieuwe media platformen en digitale communicatiemiddelen hebben de afgelopen tien jaar onze levens geïnfecteerd, terwijl de precieze gevolgen hiervan nog onduidelijk zijn. Nu klokkenluiders aan het licht brengen hoe bedrijven als Facebook, of Meta, zich allang bewust waren van de negatieve impact van sociale media op tieners, wordt de noodzaak van een beter bewustzijn hiervan steeds duidelijker. Wat doet alsmaar diepere immersie in digitale werelden met ons lichaam? Welke impact hebben quarantaines en online daten op onze ideeën over relaties en intimiteit? Hoe vervormen Instagram aesthetics onze beauty standards? Welke immunologische reacties hebben we op de viraliteit in de digitale wereld?

De (digitale) bezoeker wordt middels verschillende immersieve (VR) installaties en experimentele videowerken van vijf internationale kunstenaars uitgedaagd om na te denken over de gevaren en kansen die zich voordoen binnen online intimiteit. Zo wordt tevens gevraagd stil te staan bij de mogelijke behoefte, of zelfs noodzaak, aan een digitale detox.

Virtual Virality, Online Intimacy & Digital Detox

15 Januari – 13 Februari 2022

Melkweg Expo

Marnixstraat 409, Amsterdam

Openingstijden: 12.00 – 17.00, dinsdag t/m zondag (indien de maatregelen het toelaten)