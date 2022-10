Violaine Chapallaz in Atelier K84

terug

Vanaf vrijdag 21 oktober 2022 is in Atelier K84 aan de Keizersgracht in Amsterdam wederom een primeur te bewonderen: de eerste solo-expositie ‘And so the Bird Flew’ van de in Haarlem gevestigde fotografe Violaine Chapallaz. De vluchtigheid van het leven. Dat is de rode draad in de door Chapallaz getoonde werken bij deze expositie. Zij zal tijdens de openingstijden, of op afspraak, in Atelier K84 aanwezig zijn om haar werk zelf te kunnen toelichten.

© Violaine Chapallaz

Fotografe Violaine Chapallaz (1969) is gespecialiseerd in portret- en modefotografie waarin natuur een belangrijke rol speelt. Hierbij zijn natuurlijk licht en analoge technieken leidend, vanwege de uitdaging en onvoorspelbaarheid die dit met zich meebrengt. Chapallaz’ foto’s spelen zich vaak af in de natuur of op verlaten en vervallen plekken, waarbij perfecte kledingstukken contrasteren met de realiteit van het leven. Ze gelooft niet in ‘picture perfect’ – omdat het leven niet perfect is – in plaats daarvan werkt ze graag met wat er is, geleid door haar bijna documentaire intuïtie.

Chapallaz is geboren in Lausanne, Zwitserland en bracht haar vormende jaren door in verschillende landenover de hele wereld. Door de nieuwsgierigheid naar haar omgeving werd haar passie voor fotografie al snel haar manier van denken en communiceren. Geïnspireerd door haar reizen is ze geïnteresseerd in het ongepolijste, onderbelichte en onbegrepene. Vanuit dit standpunt verkent ze thema’s als vrouwelijkheid, intimiteit en verlies.

Door een confrontatie met haar eigen sterfelijkheid zijn eerlijkheid en introspectie tegenwoordig nog belangrijker dan vroeger. Hierbij biedt haar fascinatie met natuur troost en gebruikt ze deze natuurlijke elementen als een taal om woorden te kunnen geven aan haar gevoelens en herinneringen, die ze als in een dagboek probeert te vangen voordat ze zijn vervlogen.

And so the Bird Flew

And so the Bird Flew toont een verzameling werken die op verschillende manieren samenhangen met de vluchtigheid van het leven: het verlies van jeugd, onschuld en vruchtbaarheid, de zoektocht naar ’thuis’ – injezelf en in de wereld, afgewezen worden, samen wegvliegen, opnieuw neerstrijken en troost vinden in de rauwe schoonheid van de vergankelijkheid die ons allen bindt.

In de expositie is bijvoorbeeld een aantal beelden uit Chapallaz’ portret-serie Night Birds te zien, waarin ze de confrontatie aangaat met de lelijkheid van haar innerlijke demonen enangsten – donkere gevoelens die het daglicht niet kunnen verdragen, maar zich altijd een weg naar buiten wetente banen.

Expositie: 21 oktober – 26 november 2022

Openingstijden: Vrijdag en zaterdag 12-18 uur, en op afspraak via violaine@xs4all.nl

Locatie: Keizersgracht 84h, 1015 CT Amsterdam

Over Atelier K84 (www.atelierk84.com)

Atelier K84 is een cultureel initiatief in een inspirerende multi-functionele kunstruimte in het hart van Amsterdam. Creëren, ontmoeten en verbinden voeren de boventoon. Laagdrempelig, sociaal, verrassenden uitnodigend. En nadrukkelijk gericht op de buurt. Atelier K84 beoogt op deze prachtige locatie doorlopend afwisselende(foto-)exposities te organiseren.

