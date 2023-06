Vincent Lagrange: Portretserie Dieren

terug

In de expositie BETWEEN US bij MPV Gallery in Oisterwijk is vanaf zondag 4 juni de meest recente serie werk van Vincent Lagrange te bezichtigen. Deze serie bestaat uit dierenportretten waarin de kunstenaar de menselijkheid van dieren vastlegt en hun emotionele diepte belicht. De portretten bieden een gedetailleerde, intieme kijk in het leven van deze dieren. De foto’s onthullen niet alleen de opvallende overeenkomsten tussen dieren en mensen, maar herinneren ons ook aan de intense banden die we met de natuur delen.

© Vincent Lagrange

Vincent Lagrange (1971, BE) is een Belgische kunstenaar en fotograaf die bekend staat om zijn boeiende en emotioneel evocatieve dierenportretten. Hij gaat tot het uiterste om de dieren met zorg en precisie weer te geven. Door het gebruik van handgeschilderde achtergronden en de dieren op een unieke manier te fotograferen, creëert Vincent een minimalistisch universum waarin het dier en de gevoelens die het opwekt de enige focuspunten zijn.



BETWEEN US is de meeste recente fotoserie van kunstfotograaf Vincent Lagrange. Deze fotoserie onthult Vincent zijn toewijding om de unieke en boeiende essentie van de ziel van een dier vast te leggen. Door de minimalistische setting benadrukt hij de gratie, elegantie en pracht van deze wezens, waardoor opvallende parallellen tussen dieren en mensen zichtbaar worden.



© Vincent Lagrange



Vincents gebruik van licht creëert een gevoel van diepte en dimensie, waarbij de complexe details en uitdrukkingen van de dieren naar voren komen. Zijn portretten bieden een zeldzame glimp in het leven van dieren en de emoties die ze ervaren. Ze herinneren ons eraan dat we niet alleen zijn op deze planeet, maar nauw verbonden zijn met de dieren om ons heen.



Met deze serie nodigt Vincent ons uit om stil te staan en te reflecteren op de adembenemende schoonheid en grootsheid van het dierenrijk. De portretten wekken een gevoel op van bewondering en respect voor Moeder Natuur. Ze fungeren als een krachtig signaal en benadrukken het belang van natuurbescherming en onze cruciale rol als mens in het waarborgen van het voortbestaan van deze prachtige dieren.



De inmiddels internationaal bekende fotograaf Vincent Lagrange heeft de harten van mensen over de hele wereld veroverd met zijn adembenemende dierenportretten. Naast zijn exposities en publicaties in de kunstwereld bereikte Vincents werk ook de cover van National Geographic Magazine waarmee hij zijn positie als een van ’s werelds beste dierenfotografen vestigde.



Opgroeiend in de fotostudio van zijn vader Marc Lagrange in Antwerpen, ontwikkelde Vincent een diepe liefde voor de kunstvorm en een passie voor portretten. Het was daar dat hij een geschenk kreeg dat zijn carrière voor altijd zou bepalen: een kat genaamd Dwiezel. Toen Dwiezel ziek werd en een oog verloor, begon Vincent het leven van zijn kat te documenteren. Hij leerde het geduld en de vaardigheden die nodig zijn om het karakter van een dier uit te drukken door middel van fotografie. Vincent paste de klassieke technieken van menselijke portretten toe op dieren, en legde hun waardigheid en innerlijke energie vast in zijn foto’s.



Vincents specialiteit als fotograaf is dierenportretten, en hij heeft zijn carrière gewijd aan het opbouwen van vertrouwen, vriendelijkheid en openheid met zijn onderwerpen om hun unieke persoonlijkheid vast te leggen. Vincent heeft een breed scala aan dieren gefotografeerd. Of het nu gaat om een geliefd huisdier, een asieldier of een beschermde diersoort in het wild, Vincent gelooft dat elk dier respect verdient en probeert hen een stem te geven door middel van de kracht van fotografie.



De expositie BETWEEN US van Vincent Lagrange is nog tot en met zondag 3 september te zien bij MPV Gallery in Oisterwijk. Geopend van donderdag tot en met zaterdag tussen 12:00 en 17:00 uur, op koopzondagen of op afspraak.