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Breda, 2 juli 2026 – Het werk van Vincen Beeckman (1973, Brussel) vangt de kwetsbaarheid van het leven én de veerkracht van mensen en gemeenschappen. In Vincen Beeckman – Parade komen zijn foto’s samen met de kunstwerken en verhalen van Bredase inwoners. Samen met hen verkende hij de betekenis van carnaval en verwante tradities. De tentoonstelling is vanaf 12 september te zien in Stedelijk Museum Breda als onderdeel van het jaarlijkse fotofestival BredaPhoto.

© Vincen Beeckman

Wie zoude wille zijn?

Vanaf de elfde van de elfde (11 november) – elf is van oudsher het gekkengetal – beginnen de voorbereidingen voor carnaval. Kostuums worden ontworpen, wagens gebouwd en met iedere week groeit de spanning. Zeven weken voor Pasen worden de sleutels van carnaval-vierende steden en dorpen symbolisch overgedragen aan Prins Carnaval en verandert Breda in Kielegat, Eindhoven in Lampegat, Den Bosch in Oeteldonk enzovoort. En in die tijdelijke omkering lijkt alles mogelijk. Rollen vervagen, vaste regels worden losgelaten en mensen kunnen zichzelf op een andere manier laten zien.

Carnaval is niet alleen een feest, maar ook een sociaal ritueel waarin vragen over identiteit, verschillen en verbondenheid een rol spelen. Over de hele wereld bestaan vergelijkbare tradities. Voor Parade onderzocht fotograaf Vincen Beeckman deze samen met uiteenlopende gemeenschappen. Van zorginstellingen tot buurtateliers, deelnemers verrijkten het project met hun ideeën, kunstwerken en verhalen. Daarbij vormt de vraag ‘wie zoude wille zijn?’ (Brabants voor ‘wie zou je willen zijn?’) de rode draad.

© Vincen Beeckman

Vincen Beeckman

Vincen Beeckman (1973, Brussel) werkt met gemeenschappen op plekken die vaak over het hoofd worden gezien. Hij zet fotografie in om mensen samen te brengen en zichtbaar te maken. Een onderwerp of vorm uit de populaire cultuur vormt vaak het vertrekpunt. In Parade staat carnaval centraal. Dit keer bracht zijn onderzoek hem van het lokale buurthuis tot het Caribisch carnaval in Curaçao en liep hij zij aan zij met deelnemers in de Grote Optocht in Breda.

BredaPhoto 2026

Vincen Beeckman – Parade sluit aan bij het thema van BredaPhoto 2026: troost en veerkracht. In een tijd waarin tegenstellingen steeds zichtbaarder worden, laat de tentoonstelling zien hoe kunst, rituelen en samenzijn mensen kunnen verbinden. Niet alleen tijdens carnaval, maar het hele jaar door.