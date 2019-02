De Nederlandse fotografen Mariëtte Aernoudts, Oscar van Heek, Jeroen Beekelaar en Alice van Kempen zijn allen genomineerd voor de Open categorie

De tien winnaars van de Open categorie worden bekendgemaakt op 26 februari. De overall Open en Youth winnaars worden op 17 april bekendgemaakt

Beelden uit de Open en Youth shortlist zijn beschikbaar voor publicatie via downloaden onderaan dit persbericht

De WPO heeft vandaag de shortlist onthult van de fotografen in de Open en Youth categorieën van de 2019 Sony World Photography Awards. In deze shortlist staan vier Nederlandse fotografen, die geprezen worden voor werelds beste foto’s genomen in het jaar 2018. Het succes van de Nederlandse fotografen is opmerkelijk, aangezien er dit jaar meer aanmeldingen dan ooit waren voor de Awards. In 2019 was er een recordaantal van 326,997 aanmeldingen vanuit 195 verschillende landen.

De open shortlist bestaat uit werken van over de hele wereld. Deze zijn vervolgens opgesplitst in tien verschillende categorieën en in drie van deze categorieën zijn vier Nederlandse fotografen genomineerd. De volgende Nederlandse fotografen zijn genomineerd:

In de Creative categorie, Mariëtte Aernoudts vooral bekend van haar werk Little Mona Lisa. Aernoudts is een fotograaf uit Raamsdonksveer en heeft eerder in 2018 al twee awards gewonnen. De foto die is opgenomen in de shortlist is een goed voorbeeld van haar liefde voor het mixen en versterken van portretten door middel van Photoshop.

Een compleet andere foto genomen door Oscar van Heek is ook opgenomen in de Creative categorie binnen de shortlist. Het werk genaamd Iron Harvest Print 2, maakt deel uit van een grotere reeks van 24 beelden die de ontploffing van munitie uit de Eerste Wereldoorlog op het voormalige slagterrein van Ieper in 2018 samenbrengen. Het werk wil de realiteit van loopgravenoorlog 100 jaar later blootleggen. Van Heek is een fotograaf en filmmaker die meer dan 10 jaar in Schotland heeft gewerkt en gewoond.

Een prachtig beeld van een uil op een straatlantaarn staat op de shortlist in de categorie Natural World & Wildlife. Het werk is gemaakt door Jeroen Beekelaar, een in Drenthe gevestigde fotograaf die gepassioneerd is over het maken van foto’s van natuur, steden, mensen en dieren.

In de categorie Stilleven staat Alice van Kempen op de shortlist van Past Life. Als autodidactische fotograaf is van Kempen vooral bekend als hondenfotograaf, maar hij richt zich ook op het fotograferen van dieren in het wild, reizen, landschap en urbex fotografie.

Deze genomineerden gaan nu de strijd aan tegen andere getalenteerde internationale fotografen. Allemaal maken ze kans om de fotograaf van het jaar te worden binnen de Open categorie. Prijzen zijn onder meer de nieuwste Sony camera’s, een bezoek aan de London Awards ceremonie en $ 5000 USD.

De Nederlandse foto’s op de shortlist zijn te zien tijdens de Sony World Photography Awards-tentoonstelling 2019 in Somerset House (Londen). De werken worden tevens gepubliceerd in het jaarlijkse Awards boek.

Geproduceerd door de World Photography Organization zijn de Sony World Photography Awards een van de belangrijkste wedstrijden op de wereldwijde fotografiekalender. De Awards worden voor het 12e jaar in partnerschap met hoofdsponsor Sony georganiseerd en bestaan uit vier competities: Professional, (voor een reeks/meerdere werken) Open (voor een enkele afbeelding), Student (voor academische instellingen) en Youth (voor 12 -19-jarigen). De shortlist van de professionele competitie wordt 26 maart bekend gemaakt.