Vier de fotografie! 20 jaar Nederlands Fotomuseum 

Dit jaar bestaat het Nederlands Fotomuseum twintig jaar en dat vieren we met jou samen. Kom je ook naar ons grote fotofeest? Van 8 juli tot en met 10 september ontdek jij de collectie op een manier zoals je die nog nooit hebt gezien. Een bruisend zomerprogramma met summer classes, kinderactiviteiten, zomeravonden en uiteraard foto’s, héél véél foto’s.

Zomercarnaval, Rotterdam, 1993 © Piet Zwart / Nederlands Fotomuseum

Samen proosten we op onze Eregalerij van de Nederlandse fotografie, trakteren we op heerlijke beelden en mag dé fotopolonaise natuurlijk niet ontbreken. Voor dit feestje staan meer dan 1.200 foto’s +1 beelden centraal die het publiek de afgelopen twee jaar als honderdste foto aan de Eregalerij van de Nederlandse fotografie heeft toegevoegd. Daarnaast zijn er exposities van de Fotobond die vele fotografieliefhebbers verenigt, van Theater Rotterdam die een fotowedstrijd uitschreef rondom de voorstelling The Story of Travis en Getekend door het leven, een organisatie die jongeren hun verhaal laat vertellen door middel van tatoeages, poëzie en fotografie.



Ballonnen, 1937-1938 © Victor Meeussen / Nederlands Fotomuseum





De Eregalerij, dat ben jij!

De Eregalerij bevat 99 foto’s, zorgvuldig geselecteerd door een onafhankelijke commissie. Maar wie kiest, laat altijd iets weg. Daarom is er één lege lijst in de Eregalerij. Als symbool voor wat niet is opgemerkt, gewaardeerd, gekozen. En wat dat symbool is, dat bepaal jij! In deze expositie tonen we – voor het eerst – alle beelden die door bezoekers in de afgelopen twee jaar zijn toegevoegd aan de Eregalerij: de +1 beelden. Kom ze bekijken, rankschik ze, verplaats ze en maak jouw eigen verhaal. Zelf nog een beeld toevoegen? In de Eregalerij kan je via de app een digitaal beeld uploaden dat direct op het scherm verschijnt.

Zomeravonden @ Nederlands Fotomuseum

Beleef het museum van een geheel andere kant. Gedurende vier zomeravonden opent het museum zijn deuren voor een feestelijk programma. We vieren de veelzijdigheid van fotografie via talks, muziek, performances en creativiteit. Dwaal door de tentoonstellingen, zet jezelf op een snelfoto, luister naar boeiende gesprekken en geniet van de foto’s. Voor iedere zomeravond is er een bijzondere gast uitgenodigd.



Summer Classes

Voor alle fotografen, fotografiestudenten en liefhebbers organiseren we vier summer classes. Deze worden gegeven door Fotograaf des Vaderlands Marwan Magroun (13 juli), fotograaf/skateboarder Marcel Veldman (27 juli), fotograaf Annette Behrens (10 aug) en fotograaf/beeldredacteur Angela Tellier (24 aug). In circa twee uur neemt de fotograaf je mee in diens fotografiepraktijk en ga je uiteraard zelf fotograferen. Vergeet je camera niet! Kom deze zomer dus langs en vier de fotografie!



Algemene informatie

Van 8 juli tot en met 10 september, open maandag t/m zondag van 11 tot 17 uur.

Zomeravond @ Nederlands Fotomuseum op 13 juli, 27 juli, 10 augustus en 24 augustus, van 18 tot 22 uur.

Summer classes op 13 juli, 27 juli, 10 augustus en 24 augustus, van 16 tot 18.00/18.30 uur.

Ga voor meer informatie naar onze website: www.nederlandsfotomuseum.nl



Nederlands Fotomuseum

Bezoekadres: Statendam 1, Wilhelminapier, Rotterdam

www.nederlandsfotomuseum.nl