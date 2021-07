Iedere fotograaf vertelt als het goed is een uniek verhaal, gebaseerd op persoonlijke eigenschappen en een eigen kijk op fotografe. Wat jou onderscheidt van andere fotografen heet je Unique Selling Point (USP). Heb je die van jou nog niet gevonden, dan is het nodig om daaraan te werken. Persoonlijke branding bindt klanten, afnemers en kopers aan je werk. Hoe zet je media en vooral social media hier voor in?

door Werner Pellis

Toen ik als twintiger mijn fotografieopleiding afrondde, ontdekte ik dat de maatschappij niet al jaren stond te wachten tot ik eindelijk eens professioneel ging fotograferen. Integendeel, ik heb veel moeten bellen, met mijn portfolio langs potentiële opdrachtgevers moeten sjouwen om zo stap voor stap een klantenkring op te bouwen.

Al snel had ik door dat publiciteit werkte. Fotograferen voor de plaatselijke krant leverde niet veel op, maar zorgde er wel voor dat iedereen in het dorp wist dat ik fotografeerde. Een expositie in een leegstaand winkelpand zorgde niet voor grote bezoekersaantallen of verkoop van het werk dat er hing, maar wel voor publiciteit in regionale kranten en op de radio. Het was eind jaren ’90, een tijd waarin massamedia veel meer bereik hadden dan nu, deels omdat social media nog niet bestonden, al was het internet in opkomst.

Free publicity

Aandacht in de media, ofwel free publicity, heeft mij flink geholpen als beginnend fotograaf. Maar ook voor hedendaagse fotografen kan publiciteit in traditionele media van betekenis zijn. Er zijn nog steeds veel mensen die kranten lezen, op papier of online, en die radio luisteren en tv kijken. Misschien denk je: zitten de media wel op mij te wachten? Ja, dat zitten ze wel. Zeker regionale kranten en tijdschriften zijn niet alleen geïnteresseerd in de nieuwe expositie van Erwin Olaf of het nieuwe boek van Corbino. Regionale kranten brengen graag human intrest verhalen. In mijn eigen omgeving heb ik diverse media de laatste tijd aandacht zien besteden aan fotografen. Zelf werd ik geïnterviewd over een boek over huwelijksfotografie dat ik geschreven heb. Ik las een artikel over een fotograaf die een documentaire serie had gemaakt over iemand met NAH (niet aangeboren hersenletsel). De insteek van de krant was het verhaal over leven met NAH, maar er werd ook ruimschoots aandacht besteed aan de fotograaf en haar foto’s. Ook (afstudeer)exposities, het winnen van een prijs of de selectie voor een festival kan een reden zijn voor een persbericht aan een regionale krant, radio of televisiezender. Het verhaal over jou en je fotografie maakt het voor lezers nieuwswaardig. Ze zijn geïnteresseerd in jou als mens, ‘human interest’ dus.

Band opbouwen

Zoals gezegd waren er in mijn beginfase nog geen social media. Nu kun je met behulp van LinkedIn, Facebook of Instagram op een zelfgekozen moment jezelf presenteren. Veel sneller kun je bekend worden en laten weten waar je voor staat als fotograaf.

Toch valt op dat veel fotografen zich op social media presenteren zonder over een strategie nagedacht te hebben. Serieus actief zijn op social media is meer dan alleen het delen van foto’s, al dan niet ‘behind-the-scenes’. Waar het om gaat is dat je jouw visie op de fotografie overbrengt. Of soms nog breder: jouw kijk op de wereld. Zorg voor een verhaal dat jouw volgers aanspreekt. Bouw een band met ze op zodat ze gaan uitzien naar nieuwe berichtjes van jou.

Een fotograaf die dit goed begrijpt is Pete Souza. In de jaren ‘80 was Souza de officiële fotograaf van president Reagan en twintig jaar later was hij de officiële fotograaf van president Obama (2009-2017). Vrijwel dagelijks plaatst Souza op Instagram foto’s van de Obama periode, gerelateerd aan actuele kwesties. Zo wil hij laten zien hoeveel beter Obama het had gedaan dan Trump.

Dichter bij huis is Corbino iemand die zowel op Facebook als Instagram actief is en meerdere keren per week foto’s deelt van meer of minder bekende Nederlanders uit zijn omvangrijke oeuvre, altijd in zijn kenmerkende stijl. Ook Corbino springt soms met zijn foto’s in op de actualiteit als een van de door hem gefotografeerde bekende Nederlanders in het nieuws is.

Anders dan anderen

Wat is jouw verhaal? Wat wil jij vertellen en vooral aan wie wil je wat vertellen? Je volgers kunnen consumenten zijn, ondernemers of andere fotografen. Ieder van deze doelgroep heeft een andere benadering nodig. Een sociaal medium is niet direct een verkoopkanaal, maar indirect moet het je wel wat opleveren anders kun je je tijd net zo goed aan andere zaken besteden. Belangrijk is om te weten hoe jij gezien wilt worden, waar je voor staat. Wat maak jouw werk bijzonder? Wat doe jij anders dan anderen? Wat fotografeer je en hoe presenteer je dat? Denk maar eens wat je antwoordt als iemand je vraagt wat voor werk je doet. Als het goed is, antwoord je niet alleen dat je fotograaf bent, maar vertel je ook wat voor fotograaf je bent. Portret, documentair of commercieel – en zelfs dit is nog heel breed, want er zijn vele soorten portretfotografen documentaire fotografen. Wat doe jij anders dan anderen? Het is zaak om juist op de eigenschappen die jouw werk uniek maken de nadruk te leggen.

Maar vergeet niet, ook al zijn sociale media vooral visueel en ben jij een beeldmaker, het gaat zoals eerder gezegd niet alleen om wat je fotografeert, maar ook om wat je te vertellen hebt. Dus om jou als mens. Je eigen merk, je eigen personal brand. Als je Stefan Schipper volgt, dan zie je zijn foto’s van muzikanten en bekende Nederlanders, van Achterhoekers en spelers van FC Twente. Maar hij post ook zaken over zijn privéleven waardoor je weet dat hij ook echt van voetbal houdt en van behoorlijk stevige muziek, en dat hij een trotse Achterhoeker is.

Martin Hogeboom is portret- en reclamefotograaf op locatie. Dat staat in zijn profiel en dat geeft meteen al aan waar hij voor staat. Hij laat op Instagram voornamelijk zijn beelden spreken, locatiefoto’s vaak gemaakt met één of meerdere reportageflitsers, die behoorlijk onderscheidende foto’s opleveren. Niet altijd, maar regelmatig vertelt hij hoe de foto’s gemaakt zijn en in welke omstandigheden. Dat zijn soms beelden in opdracht, maar ook eigen werk en af en toe ook ‘making of beelden’ zodat je een kijkje in de keuken van de fotograaf krijgt.

Nog een voorbeeld: Jan Dirk van den Burg is fotograaf des vaderlands. Hij deelt zijn portretten van gewone, bijzondere Nederlanders. Het zijn paradijsvogels, zoals je ze in het televisieprogramma Man bijt hond kon aantreffen. Het zijn niet alleen de foto’s die het doen, maar ook het verhaal over de mensen. Korte teksten van maximaal twee honderd woorden die met humor, maar ook met respect zijn geschreven. Het doet je altijd weer verlangen naar een volgend portret.

