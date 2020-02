Tijdens een interessante avond in de Zwijger onder de noemer Future Proof photography, legde curator en consulent Marc Prüst in een flitsend relaas uit hoe succesvolle fotografen hun verhaal vertellen en er ook nog een groot publiek mee weten te bereiken. Het publiek in de zaal kreeg na afloop een boekje mee met de titel Vertel je verhaal.

Marc Prüst in de Zwijger tijdens zijn voordracht, © Ton Hendriks

Het programma werd op de website van de Zwijger met de volgende tekst aangekondigd.

‘De wereld van de fotografie zit in een paradox. Beeldende tentoonstellingen trekken massa’s publiek en instellingen als World Press Photo groeien internationaal als kool, tegelijkertijd is het voor de gemiddelde fotograaf steeds lastiger om rond te komen. Daarom gaan we aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk in gesprek over hoe we verhalende fotografie toekomstbestendig maken. Hoe kunnen we de kracht en waarde van fotografie, in een maatschappij geobsedeerd door beeld, vergroten? En welke tools zijn er om meer impact te maken met een visueel project?’

De hedendaagse fotograaf leeft in een schijnbaar onoverbrugbare spagaat van succes en onvermogen om van zijn werk te leven. Er waren protesten van fotojournalisten die hun werk neerlegden omdat ze er niet meer van kunnen leven. Tegelijkertijd zijn er succesverhalen die velen tot de verbeelding spreken. Marc Prüst vertelde dat hij een onderzoek had gedaan naar de verdienmodellen van documentair fotografen, die wel succesvol waren. Waarom zijn die projecten zo succesvol? Prüst bekeek de modellen achter de projecten.

Zo beschreef hij onder andere het verdienmodel van Noor, een collectief van fotografen, zoals Magnum. Noor heeft de ethiek en urgente van hun projecten hoog in het vaandel staan Zij hebben megagrote projecten waar aan ze veel grote partijen kunnen verbinden. Zo kan Kadir van Lohuizen samenwerken met de New York Times, die wel geld heeft om hem goed te ondersteunen.

Jimmy Nelson heeft succes gehad omdat hij geld kon lenen van een durfkapitalist. Hij wist aan te tonen dat zijn project geloofwaardigheid had en dat hij er geld mee kon verdienen door er vele producten aan te verbinden. Zo gaf hij een mega groot boek uit voor enkele duizenden per stuk. Zo kon hij snel zijn lening terugbetalen.

Prüst legde zo een aantal projecten uit die alle op een hele eigen bijzondere wijze tot stand kwamen. Streets of the World van Jeroen Swolfs, Europa van Nicole Segers, het Sochi project van Rob Hornstra, New Horizons van Bruno van den Elshout, Borealis van Jeroen Toirkens en nog vele andere projecten, zoals Everyday Africa.

Alle genoemde projecten worden gekenmerkt door een brede aanpak van beeld en andere middelen en de vorming van een community rond het product om het publiek aan zich te binden. Een publiek dat niet uit fotografen bestaat maar uit mensen die betrokken zijn bij het onderwerp zelf. Het verdienmodel dat uit die projecten voortvloeit komt niet meer uit de traditionele media maar uit een eigen gegenereerd publiek.

Marc Prüst: “Het verdienmodel bestaat eruit dat je effectief je project het juiste publiek weet te krijgen. Vroeger moest je met redacteur veel in de kroeg bier kunnen drinken om opdrachten te krijgen. Dat hoeft niet meer. Je moet nu iets anders kunnen. Je moet nu je verhaal actief zelf kunnen maken en weten te verkopen. Je moet als fotograaf de verantwoordelijkheid hebben om een verhaal te ontwikkelen en te vertellen. En de distributie van dat verhaal ter hand te nemen.”

Het boekje Vertel je Verhaal is uitgegeven door Stichting van Forhanna met steun van Dupho, Pictoright en World Press Photo. In het boekje zit ook een praktische handleiding, waarin zes verschillende vormen van visuele verhalen in staan vermeld. Wat wil je gaan maken? Je kunt kiezen uit een Visueel dagboek tot en met een Fotografisch essay.

Het boekje is te verkrijgen via PhotoQ boekhandel.