Hilversum – Van woensdag 15 t/m vrijdag 31 december toont documentair fotograaf Veronique Jansen foto’s uit de serie ‘Prelude’ in de pop-up galerie van Art Hilversum. ‘Prelude’ is een verkenning en opmaat naar een nieuw project. Een fotografische zoektocht naar gelijkwaardigheid, naar vrouwen die nog steeds alleen in hun eigen vertrouwde omgeving volledig zichzelf kunnen zijn, omdat het mannelijk perspectief nog altijd het wereldbeeld kleurt. Met het delen van verhalen wil ze vrouwen in hun kracht zetten, pleiten voor een samenleving waarin veiligheid bespreekbaar is en meer bewustzijn creëren over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

We vinden het normaal als vrouwen ’s avonds niet alleen over straat gaan of gewapend met telefoon en sleutelbos op de fiets stappen. De ongelijke machtsstructuren in de maatschappij zitten diep verstrengeld in onze cultuur en worden soms zelfs genormaliseerd.

“Genoeg is genoeg”, aldus Jansen. “Ik wil een serie maken over vrouwen die zich veilig voelen. Eigenlijk zoals de maatschappij zou moeten zijn; vrouwen die zich net zo vrij voelen als mannen. Maar het gaat ook over de buitenwereld van deze vrouwen, waar ze puur vanwege hun sekse een bepaalde behandeling krijgen of moet dealen met vooroordelen en vormen van geweld waar ze niet om gevraagd hebben.” Ze portretteerde vrouwen, jong en oud, uit heel Nederland en met verschillende achtergronden en elk met een eigen verhaal.

Veilig over straat

De beelden roepen herkenning op en de verhalen laten zien wat ongelijkheid met vrouwen doet. De achtentwintigjarige Charlotte uit Utrecht hoefde niet lang na te denken of ze mee wilde doen aan dit project. Het wordt volgens haar tijd dat er iets gaat veranderen en het gesprek met elkaar aangaan is een goed begin. “Toeteren, roepen, fluiten, ongevraagd naast je komen rijden. Het geeft een intimiderend en angstig gevoel als je ’s nachts van je werk terug naar huis fietst. Ik werd ook wel hoertje genoemd of er werden dierlijke geluiden gemaakt. Ik hield vaak de telefoon aan mijn oor, zodat het leek alsof ik aan het bellen was,” aldus Charlotte. “Je wordt niet zo aangesproken omdat iemand gezellig thee met je wil drinken. Alle respect is weg. De waarde van een vrouw is nergens te vinden in zo’n interactie. Mannen zouden zich eens moeten verplaatsen in hun eigen moeder, zus of dochter. Bedenken dat hen dit overkomt.”

Aantrekken wat je wilt

Ook de zeventienjarige Tess uit Amstelveen deelde haar verhaal: “Een vrouwelijke docent op school vroeg me in het bijzijn van de hele klas om mijn bloes omhoog te trekken, zodat mijn schouder niet langer bloot was. Niet voor haarzelf, maar omdat ze wist dat er (mannelijke) collega’s waren die moeite hadden met te veel bloot. Die zouden leerlingen dan niet meer aan durven kijken, bang om verkeerde signalen af te geven. Het voelt alsof jij de schuld krijgt van iets wat docenten helemaal niet zouden moeten voelen.”

Expositie

Veronique Jansen studeerde af aan de Fotoacademie in Amsterdam als autonoom werkend documentair fotograaf. Haar werk kenmerkt zich door haar grote betrokkenheid, maatschappelijke relevatie en haar humane blik. De verhalen zijn geschreven door journalist Joyce Huibers. Tot eind december zijn de foto’s te bekijken bij de expo van ART Hilversum in het atelier aan de Kerkstraat 92. Vrouwen die hun ervaring willen delen kunnen dit mailen naar veronique@defirmajansen.nl.



ART Hilversum

ART Hilversum geeft het werk van Hilversumse kunstenaars een podium. De tentoonstelling is van woensdag 15 t/m vrijdag 31 december te zien. Openingstijden van de galerie: woensdag tot en met zondag 12 -17 uur.