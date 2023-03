terug

ZWOLLE – De Stad Verbeeldt start 11 maart een nieuwe reeks ateliers Visual Storytelling. Het thema is Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel en sluit aan bij het Hanzejaar 2023 van de stad Zwolle.

Uitgangspunt: Zwolle was door zijn ligging en mentaliteit een vooraanstaande Hanzestad. Die sfeer van bedrijvigheid en handel vind je nog terug in het Zwolle van nu. Je moet er alleen oog voor hebben. De hamvraag: hoe verbeeld je die Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel? Dat en nog veel meer gaan we in de komende vijf ateliers onderzoeken. Output: een geweldige expositie aan de boorden van de IJssel in de loop van dit jaar.

In de komende ateliers gaan we samen met cursisten een nieuw, groot avontuur aan: het zoeken en vangen van ‘Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel’. Het afgelopen seizoen was met de Verhalen van Harculo al een groot succes, niet in de laatste plaats vanwege de historische plek van de slotexpositie: de oude IJsselcentrale in Harculo. In dit seizoen graven we nog verder in het verleden. We zoeken naar samenhangende beelden en geluiden die de verbinding met dat verleden leggen, dit oproepen, ernaar verwijzen of opnieuw vormgeven zonder in een museale voorstelling te vervallen. Het is visual storytelling op een historisch verantwoord en artistiek-inhoudelijk hoog niveau. Dat is zoals De Stad Verbeeldt werkt, dat is het dna van DSV.

Heb jij passie voor verhalen en beeldtaal, dan kun je onder professionele begeleiding werken aan een eigen fotografisch beeldverhaal en multimediale productie. De expositie staat gepland van 17 augustus t/m 17 september 2023 met Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel in Harculo, Zwolle-Zuid.

Informatie, kosten en aanmelding: https://destadverbeeldt.nl/programma-visual-storytelling-2023.

Contactpersoon: Fieke van ’t Riet, programmamanager De Stad Verbeeldt, info@destadverbeeldt.nl, 06 – 22218109.