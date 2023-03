terug

Op vrijdag 31 maart organiseert Museum Hilversum in samenwerking Stichting De Zilveren Camera een gesprek over de centrale vraag: ‘Van wie is het wereldbeeld?’ Hoe ga je als nieuwsfotograaf of documentaire fotograaf om met ethische kwesties en je rol als outsider? Hoe kan je als outsider een insider zijn en hoe ga je om met eigenaarschap van het beeld? Aansluitend wordt de winnaar van de Publieksprijs bekend gemaakt!

Tijdens het gesprek gaan fotografen en redacteuren met elkaar in discussie over de vraag hoe we ons verhouden en wat er nu en in de nabije toekomst nodig is om het nieuws een betere afspiegeling van de samenleving te laten zijn.Het gesprek richt zich daarom nadrukkelijk op de deelname van fotografen en iedereen die zich aangesproken voelt. In het eerste deel geven de deelnemers een korte introductie. In het tweede deel is er een paneldiscussie met voldoende ruimte voor een discussie met alle aanwezigen. Sprekers zijn: Ahmet Polat, Natalia Toret, Farren van Wijk, Marc Prüst en Stef van Breugel.Vrijdag 31 maart 2022

16.30 – 18.30 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur)

Deelname is gratis, maar aanmelding is wél vereist.

Programma

16:00 inloop

16.30 Welkom Fleur van Muiswinkel

16:35 Inleiding Marc Prüst

16.45 Terugblik symposium 2022

17:00 Start paneldiscussie

18:15 Uitreiking Publieksprijs

18:30 Afsluiting met aansluitend een borrel

Uit de genomineerden voor de Zilveren Camera heeft de jury van de Publieksprijs tien foto’s geselecteerd die het jaar in al de hoogte- en dieptepunten vertegenwoordigd.

De genomineerden zijn: Laurens Bosch met Beëindiging gijzeling Leidseplein Amsterdam, Kees van der Veen met Asielcrisis Ter Apel, Daniel Rosenthal met War in Ukraine – Finding their loved one, Ilvy Njiokiktjien met Oekraïne, Eddy van Wessel met Ruïnes voor de vrijheid, Claudia Otten met Rimpelingen, het geheim van een hofhouding, Mona van den Berg met Ryan is zwanger, Angelo Blankespoormet Play-offs finale ADO Den Haag – Excelsior, Jaap van den Beukel met Mijn Noord en David Hup met Nederlandse safari.



Er kan nog tot en met 30 maart in het museum of online gestemd worden.

Toegang is gratis, maar er moet wel gereserveerd worden.