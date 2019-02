Achter de naam Van de Camp & Heesterbeek gaat het kunstenaarsduo Patricia van de Camp en Marc Heesterbeek schuil. Belangrijk uitgangspunt voor hun werk is portretfotografie. Door vervreemding zoeken zij de grenzen op van identiteit en esthetiek en streven zij naar een tijdloos en universeel beeld. Met hun werk reageren ze op twee stellingen die al in de klassieke oudheid werden geformuleerd en die nog steeds actueel zijn.

Over schoonheid zei Aristoteles dat iets pas mooi is als er niets aan toegevoegd of afgehaald kan worden. Kortom, dat iets of iemand van nature schoonheid bezit. Bij de selfies op social media van tegenwoordig zien we een hang naar perfectie en een streven naar een ideaalbeeld en hebben de zelfportretten niet zoveel meer met de werkelijkheid te maken. Door digitale beeldbewerking onderzoeken Van de Camp & Heesterbeek esthetische principes als symmetrie in het gezicht of in het lichaam door wel iets toe te voegen of weg te halen. Als perfecte symmetrie van een gezicht ultieme schoonheid verbeeldt, dan is wellicht het afbeelden van de helft van het gezicht voldoende.

Plato beweerde dat de werkelijkheid die wij waarnemen een momentopname is. Door digitale manipulatie willen Van de Camp & Heesterbeek een momentopname omzetten in een tijdloos, esthetisch beeld. Bijvoorbeeld door verschillende momenten en posities van het portretteren te laten versmelten in een enkel beeld. Echo’s uit het collectieve beeldgeheugen worden niet geschuwd. Het refereren aan iconische beelden ontkent de tijd.

De expositie Spatio-temporeel is van 26 januari t/m 23 februari te zien bij Pennings Foundation, Geldropseweg 63 in Eindhoven. Open woensdag t/m zaterdag van 12.00 – 17.00 uur en op afspraak.

Publicatie:

Bij de expositie is een boekje verschenen dat voor € 15,00 te koop is bij Pennings Foundation.

Special edition (met gesigneerde print in box): € 125,00 (oplage 12).

Opening:

De tentoonstelling wordt zaterdag 26 januari 2019 om 16.00 uur geopend met de performance ‘Internetbubble’.

Over de kunstenaars:

Patricia van de Camp (1969) studeerde grafische kunst en fotografie aan de Rietveld Academie te Amsterdam en de Design School Kolding in Denemarken. Marc Heesterbeek (1965) studeerde architectuur en stedenbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven en ruimtevaart architectuur aan het SICSA in Houston (VS). Sinds 2018 treden ze als kunstenaarsduo naar buiten.

Galerie Pennings / Pennings Foundation

Galerie Pennings hield in 1979 haar eerste expositie. Daarmee is zij de oudste, in fotografie gespecialiseerde galerie van Nederland. Er wordt fotografie getoond met de nadruk op autonoom werk.

In 2018 wordt met steun van Stichting Cultuur Eindhovenonder de naam Pennings Foundation een start gemaakt met een uitbreiding van activiteiten om uit te groeien tot een platform voor fotografie, videokunst en new media art.

Galerie Pennings / Pennings Foundation is gevestigd in het centrum van Eindhoven, op vijf minuten lopen van het Van Abbemuseum. www.penningsfoundation.com

Galerie Pennings / Pennings Foundation

Geldropseweg 63

5611 SE Eindhoven

T +31 (0)40 30 80 609

info@penningsfoundation.com

www.penningsfoundation.com