Voorbij de grenzen van de DDR. Het Duitse fotografenechtpaar Ute Mahler (1949) en Werner Mahler (1950) kijken naar het leven van de mens. Niet naar de wereldsterren, niet naar grootse glamoureuze of dramatische momenten in het menselijk leven, maar ze observeren de gewone mens die zijn leven lijdt in slaperige voorsteden en vergeten volksbuurten. Juist door de lens van de Mahlers wordt deze persoon, dit leven, bijzonder.

Zoals de jonge vrouwen die zij liefdevol Monalisen der Vorstädte (Mona Lisas van de voorsteden)noemen, naar Da Vinci’s Mona Lisa, in hun portretserie uit 2009-2011. Even bijzonder en bijna menselijk fotograferen zij een kamerplant die zich tussen de gesloten luxaflex door een weg naar het zonlicht worstelt. Het Fotomuseum Den Haag toont een selectie van bijna vijftig jaar werk van het duo, van hun eerste solo werken in Duitsland ten tijde van de DDR tot hun meer recente gezamenlijk vervaardigde series. De nieuwste serie Kleinstadt wordt prominent getoond.

“Niet om een situatie te creëren, maar om de situatie te herkennen en interpreteren”, luidt het credo van Ute Mahler en Werner Mahler. Beiden groeiden op in de voormalige Duitse Democatische Republiek (DDR, 1949-1990) en waren sleutelfiguren in de Oost-Duitse fotowereld. Ze delen een humanistische visie op de wereld die kenmerkend is voor zowel hun afzonderlijke als gezamenlijke intensieve fotoprojecten.

Ute en Werner kennen elkaar sinds hun middelbareschooltijd en studeerden in de jaren 70 beiden fotografie aan de Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Ute begint in 1974 haar carrière als freelance modefotograaf voor het magazine Sibylle. Werner start als freelance reclame- en modefotograaf voor Sibylle en Für Dich. Na de val van de muur richten Ute Mahler en Werner Mahler samen met enkele andere fotografen het succesvolle fotoagentschap Ostkreuz op en staan daarmee aan de wieg van de Ostkreuzschule, een van de belangrijkste fotovakscholen in Duitsland.

Dertig jaar lang werken beide fotografen aan hun afzonderlijke oeuvres. Hun eerste ‘officiële’ gezamenlijke project is getiteld Monalisen der Vorstädte uit 2009-2011, een portretreeks van jonge vrouwen in verschillende Europese voorsteden. Daarop volgt een project over de sporen van de Duitse tweedeling genaamd Wo die Welt zu Ende war (2010-2012) en de serie Die seltsamen Tage (2010-2014), over het ontdekken van het onverwachte op bekende plekken.

Hun meest recente, gezamenlijke fotoserie Kleinstadt (2015-2018) brengt het leven in de Duitse provinciesteden in beeld. Dit omvangrijke documentaire fotoproject kan gezien worden als een samenvatting van hun afzonderlijke oeuvres en een voorlopig hoogtepunt in hun veelomvattende carrière.

De tentoonstelling Ute Mahler & Werner Mahler – Voorbij de grenzen van de DDR toont een greep uit de oeuvres van twee markante persoonlijkheden uit de naoorlogse geschiedenis van de Duitse fotografie. Het is het eerste grote overzicht van hun werk in Nederland en beslaat de periode vanaf het begin van de jaren zeventig tot het heden. Naast maatschappijkritische reportages zijn ook portretten en landschappen te zien. Waaronder de portretten die Ute maakte van Nina Hagen en Angela Merkel. Sommige werken zijn in opdracht gemaakt, andere zijn ongepubliceerd gebleven of in eigen beheer uitgevoerd. De tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Haus der Photographie / Deichtorhallen Hamburg.

29 juni – 22 september 2019

