Drie dagen lang, op 17, 18 en 19 september, presenteert Unseen in de Amsterdamse Westergas een spectaculaire editie. Met de inbreng van 65 internationale galeries, het grootste aantal uit haar geschiedenis, biedt deze vermaarde kunstbeurs voor fotografie een dynamisch en veelomvattend aanbod.

Roderick van der Lee, directeur van Unseen: “In weerwil van alle belemmeringen van de afgelopen tijd, zijn de deelnemende galeries met uitzonderlijk sterke presentaties en veel enthousiasme naar Unseen gekomen. Het merendeel komt uit Europa, maar wij verwelkomen ook galeries van verder weg, uit steden als Tokyo en New York. Dat het zo’n spectaculaire editie is geworden, is iets waar vooral de galeries zelf heel trots op kunnen zijn. Ik persoonlijk ben ze stuk voor stuk dankbaar voor hun vastberadenheid, hun visie en hun toewijding aan hun kunstenaars”.

Op het gebied van Nederlandse fotografie presenteert Unseen naast museale kunstenaars ook een nieuwe generatie beeldbepalers. Zo is er werk van grootheden als Bertien van Manen (Annet Gelink Gallery), Erwin Olaf (Ron Mandos Gallery) en Ruud van Empel (Flatland Gallery), maar ook van bijvoorbeeld Jan Hoek (Vriend van Bavink) en Melanie Bonajo (AKINCI). Op het internationale vlak is er werk van gevestigde namen als Valerie Belin (Flatland) en Isaac Julien (Ron Mandos Gallery), maar ook van aankomende grootheden als Antony Cairns (Stieglitz 19) of Hassan Hajjaj (193 Gallery).

De nieuwe sectie Past/Present voert een directe dialoog tussen vintage en hedendaagse fotografie. Bij Galerie Julian Sander reflecteren de foto’s van de New Yorkse kunstenaar Michael Somorrof op het werk van de legendarische fotograaf August Sander. GRIMM heeft multidisciplinair kunstenaar Saskia Noor van Imhoff speciaal voor deze gelegenheid verzocht te reflecteren op het werk van de overleden conceptueel kunstenaar Ger van Elk. Gerhard Hofland en Paul van Esch presenteren samen de hervonden intieme snapshots van John Kayser in combinatie met de uitgesproken eigen visie op naaktfotografie van de jonge Amsterdamse kunstenaar Lara Verheijden.

De nieuwe sectie Unbound verkent de grenzen van fotografie. Gevestigd in het enorme Transformatorhuis dat met zijn 700 m2 alle ruimte biedt, richt deze sectie haar focus op multidisciplinaire fotografische projecten van vaak monumentale afmetingen. De curator van Unbound 2021 is Marcel Feil, voormalig artistiek directeur van Foam. Het thema is ‘Filling the Cracks’. Veertien kunstenaars zijn geselecteerd. Marcel Feil: “Het is zonneklaar, voor bijna iedereen, dat wij als mensheid een nieuwe relatie moeten aangaan met de natuur. Vooral vanuit het besef dat de natuur niet iets is wat buiten ons ligt, maar dat wij daar zelf onlosmakelijk deel van uit maken en mee zijn verbonden. De zoektocht naar een andere en meer verantwoorde relatie met de planeet is urgent en is zowel economisch, ecologisch, sociaal, psychologisch en spiritueel van aard. Veel kunstenaars richten zich op deze fundamentele verschuiving die uiteindelijk de relatie met de natuur weer moet helen. Letterlijk: wat kapot is, wat is gebarsten moet weer heel gemaakt worden. Vandaar ook de titel ‘Filling the Cracks’. Tegelijkertijd verwijst de titel naar het belang van de huid en van het oppervlak bij veel getoonde werken.”

Ook op kleiner formaat biedt Unseen 2021 ruimte aan artistieke zoektochten naar verschillende vormen van fotografische prints. Zo maakt Lucas Leffler (Galerie Intervalle) unieke ‘mud prints’: foto’s afgedrukt op modder. Galerie Fontana presenteert letterlijk schitterende zoutkristal prints van Ilanit Ilouz. Arwe Gallery toont werk van Tomas Baker Feijo die indrukwekkende fotografische ‘quilts’ maakt door verschillende technieken te combineren.

