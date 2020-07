Unseen Amsterdam, hét evenement met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse fotografie, vindt plaats van 19 t/m 21 september in de iconische Gashouder op de Amsterdamse Westergas. Voor liefhebbers en verzamelaars van fotografie, curatoren en galeriehouders vormt de Gashouder ook komend najaar weer een niet te missen trefpunt. Ruim 50 geselecteerde galeries uit binnen- en buitenland zijn vertegenwoordigd.

Unseen Amsterdam/Art Rotterdam

Het management van Unseen Amsterdam is met ingang van deze negende editie in handen van Art Rotterdam, de jaarlijkse kunstbeurs in de Van Nelle Fabriek. Bijkomend effect is een gecombineerd netwerk van internationale verzamelaars, curatoren en museum professionals dat de opmaat vormt naar een nog sterker platform voor Unseen Photo Fair 2020.

Foam Fotografiemuseum Amsterdam

Het Amsterdamse fotografiemuseum Foam is een van de oprichters van Unseen Amsterdam. Na een onderbreking van enkele jaren is het museum terug als content partner van Unseen Amsterdam 2020. Foam brengt niet alleen zijn grote internationale netwerk van fotografieverzamelaars en museumprofessionals in maar presenteert ook een tentoonstelling, Foam Talent, in het Transformatorhuis.

Foam Talent

Het imponerende Transformatorhuis met zijn 700 m2 vloeroppervlak vormt het podium voor de première van de Foam Talent tentoonstelling. Foam presenteert hier het werk van een nieuwe generatie beeldmakers, gescout tijdens de jaarlijkse FoamTalent Call, een internationale zoektocht naar buitengewoon fotografietalent onder de 35 jaar. De 19 geselecteerde fotografen zijn: Aàdesokan (Nigeria), Sofia Borges (Brazilië), Adji Dieye (Senegal/Italië), Rahima Gambo (Nigeria), Karla Hiraldo Voleau (Frankrijk/Dominicaanse Republiek), Benoît Jeannet (Zwitserland), Luther Konadu (Canada/Ghana), Matthew Leifheit (United States), Douglas Mandry (Zwitserland), Philip Montgomery (Verenigde Staten), Camillo Pasquarelli (Italië), Simone Sapienza (Italië), Micha Serraf (Zimbabwe/Zuid Afrika), Hashem Shakeri (Iran), Gao Shang (China), Kamonlak Sukchai (Thailand), Guanyu Xu (China/Verenigde Staten), Yorgos Yatromanolakis (Griekenland), Alba Zari (Italië/Thailand).

Sectie Past/Present

Nieuw op Unseen Amsterdam is de sectie Past/Present. Deze sectie combineert classic en/of vintage fotografie van vóór 2000 met nieuwe fotografie van een eigentijdse fotograaf, om te verduidelijken hoe het een de basis vormt voor het ander.

‘5 Years Meijburg Art Commission’

In de Gashouder is de tentoonstelling 5 Years Meijburg Art Commission te zien. Hierin wordt teruggeblikt op de winnaars van dit projectfonds dat door KPMG Meijburg & Co werd uitgereikt. Zowel de winnende werken als het (video)verhaal achter het kunstwerk worden tijdens Unseen Amsterdam getoond. Winnaars Meijburg Art Commission: Anouk Kruithof (2015), Elspeth Diederix (2016), Pasi Orrensalo (2017), Hideyuki Ishibashi (2018), Marleen Sleeuwits (2019).

Boekenmarkt

Meer dan 50 uitgevers presenteren hun fotografieboeken en bijzondere edities in een speciaal hiervoor ingericht paviljoen op het buitenterrein voor de Gashouder. Het programma omvat een groot aantal boekpresentaties en signeersessies.

Covid-19

Unseen Amsterdam behoudt ook deze komende editie, ondanks de social distance, zijn vertrouwde karakter. Maatgevend is de kunst, niet het aantal bezoekers. Minder bezoekers betekent: meer contact met kunst(enaars). Unseen Photo Fair 2020biedt haar bezoekers een veilige omgeving die garant staat voor een insprerende ervaring. Tickets met time slots zijn alleen vooraf online via de website te reserveren.

Online Catalogus GalleryViewer.com

Op het online gallery platform van Unseen Amsterdam en Art Rotterdam is vanaf begin september de online catalogus beschikbaar. Deze catalogus omvat, naast alle getoonde werken inclusief prijzen, ook de nodige achtergrondinformatie over kunstenaars en kunstwerken. De catalogus van de laatste Art Rotterdam-editie is meer dan 50.000 keer geraadpleegd en bleek een onmisbare factor in het verkoopproces.

Unseen Amsterdam

Unseenamsterdam.com

Meer details over het volledige 2020-programma volgen binnenkort.

Westergas | Klönneplein | 1014 DB | Amsterdam



Zaterdag 19 september 11.00 – 21.00



Zondag 20 september 11.00 – 19.00

Maandag 21 september 11.00 – 17.00

Tickets

€ 22,50 p.p.

Voor een bezoek aan Unseen Amsterdam geldt een time slot. Tickets & time slots zijn alleen voorafgaand online te boeken, beschikbaar vanaf medio juli via:

Unseenamsterdam.com/#tickets