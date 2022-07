Unseen Jubileum editie: Fotografie in Wonderland

terug

Unseen Photo Fair, de internationale kunstbeurs die is gewijd aan de avant garde van de hedendaagse fotografie, beleeft dit jaar zijn tiende editie. Unseen geldt al vanaf de eerste editie als vooruitstrevend, internationaal, toonaangevend en van institutionele kwaliteit. Met de ijzersterke aankomende jubileumeditie gaat een nieuwe volwassen fase van start, wat niet wegneemt dat het aanbod onverminderd fris blijft. Meerdere kunstenaars hebben tegelijkertijd een solopresentatie op de beurs en een tentoonstelling in een van de Amsterdamse musea.

Deepest Darkest – Barry Salzman – 2_Defiant Blooms, 2018, 100 x 133cm, Kamonyi District Rwanda

Roderick van der Lee, oprichtend directeur van Unseen: “Het internationale enthousiasme voor Unseen is groter dan ooit. Ofschoon er de afgelopen jaren werd verwacht dat kunstbeurzen wel eens iets regionaler zouden kunnen worden, verwelkomen we net als voorheen galeries van over de hele wereld, van New York tot New Dehli. Naar de immens populaire book market komen onafhankelijke uitgevers van Oslo tot Tokyo terwijl we, met het oog op een internationale publishing award, een partnership zijn aangegaan met de beroemde Londense uitgeverij GOST Books. Voor het internationale perspectief van Unbound, tot nu toe de meest vooruitstrevende en ambitieuze sectie van Unseen of om het even welke fotografiebeurs ter wereld, staat Damarice Amao van het Centre Pompidou in Parijs garant. Zij is gastcurator. Al met al kenmerkt het aanbod van deze jubileumeditie van Unseen zich door een wonderlijke, licht bevreemdende schoonheid, als een draad die zich door landschappen, portretten en stillevens weeft en een bijna magisch geheel creëert: een sprookjesachtig wonderland.”

Loft Gallery – Mous Lamrabat – Ceci n’est pas une Magritte

Unseen Photo Fair

Aan de jubileumeditie van Unseen nemen 70 galeries van over de hele wereld deel. Onder de deelnemers bevinden zich Nederlandse oudgedienden zoals Galerie Ron Mandos met onder andere het werk van Erwin Olaf en de legendarische choreograaf Hans van Manen, en Galerie Flatland met onder meer het werk van internationale grootheid Valerie Belin. Galerie tegenboschvanvreden brengt een bijzondere presentatie van Paul Kooiker, met een overzicht van diens beste modefotografie van de afgelopen decennia. Ook uit het buitenland verwelkomt de beurs weer veel oudgedienden zoals de Berlijnse Robert Morat Galerie die werk toont van fotografen-duo Lena Amuat & Zoë Meyer. Ook Nature Morte, de eerste Indiaase galerie die deelnam aan prestigieuze hedendaagse kunstbeurzen als Art Basel. Frieze en FIAC, keert terug naar Unseen met een solo presentatie.

Onder de nieuwelingen verwelkomt Unseen de in digitale kunst en nieuwe media gespecialiseerde Bitforms Gallery, met vestigingen in New York en San Francisco; Loft Gallery uit Casablanca met een solo presentatie van Mous Lamrabat die momenteel ook exposeert in Foam Fotografiemuseum Amsterdam; en Galerie Barbara Seiler uit Zürich, met een solo presentatie van fotografisch werk van Marcel van Eeden. Ten tijde van Unseen heeft Van Eeden ook een tentoonstelling in het van Gogh Museum.

Galerie Helder – Lisanne Hoogerwerf, Aviothic, Future Poetry series, 2021

Book Market

Aan dit populaire onderdeel van Unseen nemen 67 onafhankelijke (inter)nationale uitgevers van kunst- en fotografieboeken deel. Na de restricties van vorig jaar is er nu weer ruimte voor speciale boeklanceringen en signeersessies. Zo lanceert Hannibal Books het nieuwste boek van Anton Corbijn met een signeersessie van de meesterfotograaf. Een mijlpaal is de lancering van een nieuwe book award in samenwerking met GOST Books, de beroemde boetiekuitgeverij van fotografieboeken uit Londen. Uit het totaal van de inzendingen – ongepubliceerde projecten van fotografen – kiest een vakjury een winnaar wiens project als boek bij GOST zal worden ontworpen en uitgegeven. Stuart Smith, uitgever van GOST: “We’re really excited to view the projects submitted for this new award. We pride ourselves on a publishing output which defies categorization and by collaborating with Unseen Amsterdam—with their reputation for showcasing the most innovative contemporary photography—we hope to be able to support a photographer or artist with the production of a book to share their work with a wide international audience.”