Unseen in Pf#5

Dit weekend is Unseen open voor het publiek. In Pf #5 publiceerden wij een selectie van de mooiste foto’s die er te zien zijn en een interview met directeur Roderick van der Lee. Hier een deel uit het interview.

© Kant, Bert Teunissen

© Enari DBS Santa-Elena-Canyon Big-Bend-Ntnl-Park Texas, 2020

Voordat Roderick van der Lee werd teruggevraagd bij Unseen was hij een jaar directeur van Photo London. Wat is volgens hem het verschil tussen Photo London en Unseen? “Unseen is een beurs die goed in elkaar zit en veel goodwill en sympathie in het veld heeft. Het is voor Unseen daarom gemakkelijk om galeries aan zich te binden. Toen we begonnen hebben we nagedacht over wat voor soort fotografie wij wilden tonen en welke prijzen daaraan zouden moten hangen en hoeveel omzet je daarmee kunt draaien. Als je dat terugrekent weet je wat je voor een stand kunt vragen. Bij Photo London ging men uit van hoe en waar ze de beurs wilde organiseren, waardoor ze door de kosten op een megagroot bedrag per galerie uitkwamen. Dat betekent dat de galeries andere, meer commerciële en veiligere keuzen maakten in wat ze toonden. Dat is bij Unseen anders. De sfeer bij Unseen is losser dan bij de grote beurzen zoals Photo London en Paris Photo. Dat vinden de bezoekers ook prettig. Nederland heeft goede fotografie instituten. Wij hebben goede fotomagazines en goede fotoboekenuitgevers. Het Nederlandse publiek is daarom heel goed ingevoerd in de contemporaine fotografie. Veel fotogaleries willen daarom jonge fotografen testen op Unseen. Ze kunnen het risico nemen, want ze krijgen een leuk en ingevoerd publiek. Dat is de niche die Unseen voor zichzelf op het internationale podium heeft toegeëigend.”

IBASHO – Naohiro Ninomiya – Nunobiki-no-taki-2022

© Bildhalle Paul-Cupido-Sakura-Moon-2023

Een fotografiebeurs is geen festival en Unseen heeft het festival-imago van zich weten af te schudden. Daarom is het opmerkelijk dat de editie van dit jaar een thema heeft, te weten Natuur. “Wij hebben Natuur niet vooraf als thema genomen, maar we zagen dat bij een groot deel van de inzendingen dat thema vanzelf naar voren kwam, zowel binnen de beurs als bij de boekenmarkt. Fotografen zijn het afgelopen jaar heel erg bezig geweest met de natuur en het klimaat. We hebben deze editie een thema gegeven om het aanbod te duiden. Dit kunnen de bezoekers verwachten als ze naar Unseen komen. Het lijkt een museale presentatie maar dat zit ook nog wel in het DNA van Unseen, dankzij de relatie met Foam. Wij kunnen er niet vanuit gaan dat we elke keer een thema presenteren want het is afhankelijkheid van het aanbod van de galeries. Maar aan de andere kant is er wel altijd een dialoog tussen Unseen en de galerie over hun aanbod. Wij hebben meer zicht op wat aanslaat bij het Amsterdamse publiek.”

© Spazio Nuovo, Giuseppe Lo Schiavo, The Ocean, 2023

