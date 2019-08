Tentoonstellingen en on-site projecten

Om een verscheidenheid aan fotografen en unieke methoden te kunnen presenteren, werkt Unseen samen met innovatieve instellingen en kunstenaars. De Onsite Projects van dit jaar omvatten onder andere een visuele presentatie van getalenteerde Nederlandse studenten van de gerenommeerde Nederlandse Academies KABK, HKU en Rietveld. Ook is er nieuw werk van het collectief Charles Goes Arles, gescreend vanuit een camper, en van het fotografieplatform Docking Station. Een volledig overzicht van projecten en tentoonstellingen volgt binnenkort.

Living Room

De Living Room brengt creatives en influencers uit de hele wereld samen voor een driedaags programma van lezingen, interviews en paneldiscussies over hedendaagse fotografie. De programmering voor deze editie 2019 vindt plaats in nauwe samenwerking met het gerenommeerde Victoria and Albert Museum in Londen en met het Nigeriaanse LagosPhoto, een van de eerste internationale fotografiefestivals in Afrika. Onderwerpen zijn onder meer: In welke mate kunnen afbeeldingen sociaal gedrag veranderen? Welke criteria spelen tegenwoordig een rol bij het cureren van fotografie? Wat is de invloed van moderne technologie op de manier waarop afbeeldingen worden gemaakt, gedeeld en ervaren?