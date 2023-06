Unseen 2023: natuur als inspiratie

terug

Unseen Photo Fair, de internationale kunstbeurs die is gewijd aan de avant-garde van de hedendaagse fotografie, gaat met deze elfde editie zijn tweede decennium in. Internationaal geldt Unseen al vanaf de eerste editie als toonaangevend en van institutionele kwaliteit. De komende editie laat zien dat de natuur voor kunstenaars van over de hele wereld een bron van inspiratie en van zorg is. De benadering van het thema geschiedt vanuit een breed spectrum aan invalshoeken, variërend van klassieke thema’s als landschap of stilleven tot documentaire projecten over de impact van de klimaatcrisis.

© Yasuo Kiyonaga, Courtesy Galerie Japanesque

Roderick van der Lee, directeur van Unseen: “Het is prachtig om te zien dat er dit jaar zo duidelijk een thema is dat kunstenaars van over de hele wereld bezighoudt. De natuur wordt in al haar facetten belicht en op allerlei manieren verbeeld, wat wederom de veelzijdigheid demonstreert van de foto als object. Van historische cyanotypie tot Artificial Intelligence op basis van de hersengolven van de kunstenaar, op Unseen is het complete en rijke spectrum van het fotografisch medium vertegenwoordigd”.

Unseen Photo Fair 2023

Aan de beurs nemen ook dit jaar weer zo’n 70 galeries uit binnen- en buitenland deel, waaronder een aantal nieuwkomers. Galerie Carmen Arajao Arte uit Venezuela toont werk van Suwon Lee, een jonge fotografe wier werk onder andere is opgenomen in de collectie van het prestigieuze MoMa in New York. GRIMM brengt een solo van de vermaarde Belgische fotograaf Dirk Braeckman. In allerlei presentaties is de natuur nadrukkelijk aanwezig. Zo introduceert Galerie Bart bloemstillevens van Femke Dekkers die de grens tussen schilderkunst en fotografie opzoeken; Hopstreet Gallery presenteert met draad bestikte landschapsfoto’s van Julie Cockburn. Podbielski Contemporary uit Milaan brengt een bijzondere solo presentatie op het snijvlak van documentaire en kunst over de olijfbomensterfte in Puglia.

Book Market

Een 70-tal uitgevers neemt deel aan de Book Market, en ook dit jaar zorgt een reeks van boekpresentaties, signeersessies en ’talks’ van fotografen voor een levendige ambiance.

Unbound

Voor de derde keer op rij, dit jaar, is Unbound, in het naastgelegen gebouw op het Westergasterrein, weer onderdeel van Unseen. Unbound, een onafhankelijke stichting, doet onderzoek naar de grenzen van het fotografische universum. Wisselende gastcuratoren presenteren jaarlijks een selectie van opzienbarende installaties waarin fotografie zich verbindt met genres als sculptuur, digitale kunst, videokunst of performance art.

Digitaal: AI en NFTs

De elfde editie van Unseen presenteert fotografie niet alleen in historische of vertrouwde vormen maar ook als kunst op het snijvlak van digitale en fysieke mogelijkheden. Zo brengt Galerie Spazio Nuovo uit Rome een solo presentatie van Giuseppe Lo Schiavo; op basis van zijn eigen hersengolven heeft deze kunstenaar fotorealistisch beeld laten maken met behulp van Artificial Intelligence.

Ook is Unseen, net als vorig jaar, weer een partnership aangegaan met Unveil, platform voor NFTs op het gebied van fotografie. NFTs bieden kunstfotografen de mogelijkheid hun artistieke oeuvre op te rekken met nieuw en dynamisch digitaal werk. Zo presenteren Thomas Albdorf en Dafna Talmor NFTs waarin hun werk zich voor het eerst in digitale, bewegende vorm laat verzamelen.

Over Unseen Amsterdam

Unseen Amsterdam is dé toonaangevende internationale kunstbeurs voor hedendaagse fotografie. De beurs is internationaal geroemd om zijn hoge curatoriële standaard en intieme sfeer, en trekt galeries en verzamelaars van over de hele wereld. De komende editie vindt plaats van vrijdag 22 september tot en met zondag 24 september 2023.