Unseen Amsterdam, dat ook dit jaar weer een groot internationaal publiek trok, sloot af op zondag 22 september 2019. Zowel aan particuliere verzamelaars als nationale en internationale instellingen is goed verkocht. Publiekstrekkers van deze achtste editie waren de tentoonstellingen Woven Matters, Vortex of Infinity, A Global Sense of Place en Lumix Meets Beyond 2020 By Japanese Photographers #7. Unseen Amsterdam 2019 trok meer dan 25.000 bezoekers.

Amsterdam: hoofdstad hedendaagse fotografie

Met de afsluiting van deze achtste editie heeft Unseen Amsterdam een succesvol evenement achter de rug. Voor de duur van drie dagen was Amsterdam de onbetwiste hoofdstad van de hedendaagse fotografie. Het ambitieuze programma van dit jaar, dat meer dan 25.000 bezoekers trok, was sterk gericht op actuele sociaal-politieke kwesties als globalisering, klimaatverandering en geestelijke gezondheid. Unseen Amsterdam bood een keur aan fotografisch talent, innovatieve tentoonstellingen verspreid over de stad en een reeks van inspirerende sprekers. Maar liefst 53 toonaangevende galeries van over de hele wereld presenteerden hun kunstenaars; voor 19 van deze galeries was het de eerste keer dat zij aan Unseen Amsterdam deelnamen. Onder het aanstormend talent van dit jaar waren meer dan 60 van de 138 exposerende kunstenaars vrouw.

Net als eerdere jaren heeft Unseen Amsterdam zich gepositioneerd als een solide platform voor zowel aanstormende als gevestigde kunstenaars die de hedendaagse fotografie vernieuwende impulsen geven. Editie 2019 presenteerde 85 onafhankelijke uitgevers op de Book Market; een interessant sprekersprogramma in de Living Room in samenwerking met het V&A en PhotoLagos; boeiende tentoonstellingen als Vortex of Infinity van Tabita Rezaire, Woven Matters, met Joana Chou­mali, Zohra Opoku en andere kunstenaars, Lumix Meets Beyond 2020 By Japanese Photographers #7 en A Global Sense of Place van Felicity Hammond; de lancering van editie 7 van het Unseen Magazine; en talloze andere interactieve initiatieven.

Marina Paulenka, de nieuwe artistiek directeur van Unseen, reageert op deze editie van Unseen Amsterdam: “Deze editie van Unseen Amsterdam is een groot succes geweest, ik heb het evenement als zeer positief en liefdevol ervaren! Alle onderdelen van het programma zijn de afgelopen drie dagen tot bloei gekomen, van de Fair, de Bookmarket en ons sprekersprogramma; de Living Room, tot onze tentoonstellingen en On-Site Projects. Dit was een uitzonderljk internationale editie van Unseen Amsterdam, met bijdragen van galeries en opkomende kunstenaars uit meer dan 20 landen, waaronder India, Iran, Japan, VS en Argentienië. Als nieuwkomer in het Unseen team kijk ik ernaar uit om dit spannende en waardevolle avontuur voort te zetten. Ik hoop te kunnen zorgen dat Unseen een krachtig platform en een door kunstenaars gedragen beweging blijft, die een positieve verandering in de wereld van de fotografie en daarbuiten zal stimuleren.”

Fair

Meest opvallend verschijnsel, tijdens de Fair van Unseen Amsterdam, was de fascinatie die de fotografie in toenemende mate blijkt uit te oefenen. 53 galeries van over de hele wereld toonden werk van meer dan 140 kunstenaars; 95 werken waren nieuw. Onder de reguliere kopers bevonden zich lokale en internationale verzamelaars, zowel uit het particuliere als zakelijke en institutionele segment. Nieuwe kopers werden verleid door de verscheidenheid aan kunstwerken en de innovatieve en toegankelijke presentaties op de Fair.

Exhibitions

Het tentoonstellingsprogramma van 2019 was een van de interessantste tot nu toe. Een grote verscheidenheid aan onderwerpen kwam aan bod, van migratie en postkolonialisme tot feminisme, religie en virtual reality. Vortex of Infinity, samengesteld door Unseen Amsterdams nieuwe artistieke directeur Marina Paulenka, toonde het werk van multimediakunstenaar Tabita Rezaire. De expositie bestond uit drie video-installaties. Deep Down Tidal ging over de kracht van water als raakvlak tussen informatie en communicatie, Satellite Devotion was een aansporing om het ritme van de maan te volgen en Ultra Wet – Recapitulation problematiseerde de westerse impuls om in tegenstellingen te denken. De tentoonstelling Woven Matters presenteerde een selectie hedendaagse kunstenaars die in hun werk textiel en fotografie combineren. Lumix Meets Beyond 2020 by Japanese Photographers #7 toonde het werk van zes opkomende Japanse kunstenaars op het thema ‘Over to another parallel world.’ En A Global Sense of Place van Felicity Hammond onderzocht de materiële botsing tussen quasi-fotografische afbeeldingen en de lokale stedelijke realiteit.