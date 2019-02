next

Van vroeg tot laat – De voorstellingen van Teun Hocks. Uniek overzicht vanaf de jaren ’70 tot nu.

De tentoonstelling biedt een verrassend overzicht van het omvangrijke oeuvre van performer, schilder en fotograaf Teun Hocks, die internationale bekendheid verwierf met zijn geënsce-

neerde fotoschilderijen. Voor het eerst worden vroege performances, studies, tekeningen en foto’s samengebracht met een ruime selectie uit zijn latere werk.

Teun Hocks (Leiden, 1947) speelt met de werkelijkheid. Zijn fotoschilderijen stelt hij samen met eigenhandig gemaakte decors en rekwisieten. Van deze ‘voorstellingen’ – waarin hij zelf figureert – maakt Hocks analoge zwart-witfoto’s die hij inkleurt met olieverf. Altijd wringt er iets in de schijnbaar alledaagse situaties. Je voelt dat het mis gaat lopen, situaties zijn te absurd (of juist te mooi) om waar te zijn.

De vroege werken uit de jaren ’70 en ’80 zijn grotendeels afkomstig uit de collectie van Stedelijk Museum Breda. Ze laten zien hoe Hocks zijn beeldtaal ontwikkelt en perfectioneert.

De tentoonstelling biedt ook een kijkje achter de schermen. Vier kabinetten met props, studies, foto’s en schetsen geven inzicht in zijn werkwijze en valmanschap. Van vroeg tot laat neemt je mee in de wereld van een meesterlijke kunstenaar die al jarenlang een breed publiek aan zich weet te binden.

‘Als producent, regisseur en ster van zijn eigen magische theater speelt Teun Hocks in zijn grote, grappige en mysterieuze foto’s een heilige dwaas en een spirituele zoeker.’ The New York Times

Hocks en Breda

Teun Hocks studeert van 1966 tot 1970 aan de Academie voor Beeldende Kunsten St-Joost Breda. Samen met Moniek Toebosch, Pieter Laurens Mol, Marius Boender, Harrie de Kroon en Sef Peeters maakt Hocks deel uit van een groep kunstenaars die zich in de stad manifesteert.

Het werk van Hocks ondergaat in deze periode een grote ontwikkeling. De meeste kunstenaars in de jaren ’70 werken conceptueel, maar Hocks zoekt naar een manier om zijn werk toegankelijker te maken. Hij filmt en fotografeert zijn performances en zo ontstaan zijn eerste ingekleurde foto’s. Deze vormen de opmaat naar zijn thematiek en beeldtaal. Hocks blijft nog ruim 20 jaar in Breda wonen en werken.