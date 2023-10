Expositie ‘Wat een amateurs’ in Pennings

terug

UNCOVER23 toont het eindwerk van 16 fotografen die gedurende vier jaar de online Academy van Forum BEELDtaal hebben gevolgd. Vanaf 4 november is deze expositie te zien bij Pennings Foundation in Eindhoven.

© Jurgen Onland

Forum BEELDtaal richt zich op beeldtaal en storytelling met workshops, persoonlijke begeleiding en de Academy. UNCOVER is eens in de twee jaar te zien bij Pennings Foundation. De eindopdracht van de Academy is het maken van een serie. De onderwerpen die de fotografen kozen hebben te maken met persoonlijke geschiedenis, identiteit en maatschappelijke vraagstukken.

UNCOVER23 ‘Wat een amateurs’ wil ook de discussie oproepen van wat wordt verstaan onder amateurfotografie.

De deelnemers zijn: Connie Akkermans, Lucia Berg, Martin de Bock, Odette Cattrysse, Ria Cox en Marion Willemsen, Sam Dekkers, Nicole Hagesteijn, Anneke Jager, Peter Janssen, Rachel Lemlijn, Susan Leurs, Ferdi Notten, Jurgen Onland, Geri Put, Christi Wijnen.

https://www.uncover23.nl

De opening is op zaterdag 4 november 16.00 – 18.00 uur. Aanmelden voor de opening kan via: https://bit.ly/46rOfbp