Amsterdam, 15 maart 2021 – Haute Auctions is het nieuwe internationale platform voor kunstfotografie. Hier kunnen verzamelaars en liefhebbers belangrijke 20ste-eeuwse en hedendaagse werken van gevestigde namen en opkomend talent aankopen, onder begeleiding van experts. Op 13 april aanstaande vindt om 19.30 uur de tweede veiling plaats vanuit de Portage in Amsterdam, waar Haute Auctions tijdelijk kantoor houdt.

Deze editie brengt Haute Auctions een breed aanbod van vintage tot hedendaagse fotografie, waarbij zowel de beginnende als de ervaren verzamelaars worden bediend. Er worden werken geveild van vooraanstaande fotografen als Viviane Sassen, Gerard Petrus Fieret, Marc Lagrange en Bernd en Hilla Becher van de Dusseldorf School, evenals een aantal foto’s van hun prominente leerlingen als Thomas Ruff, Thomas Struth en Candida Höfer. In totaal zijn er 50 lots met taxaties tussen de €500 en €15.000.

Live veiling

Anders dan de voorgaande keer zal deze veiling niet alleen online, maar ook live plaatsvinden vanuit het prachtig gerestaureerde schoolgebouw Portage, aan Overtoom 16, in Amsterdam. Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om de werken vooraf volledig coronaproof te komen bekijken. De veiling zelf zal worden geleid door de nieuwe aanwinst binnen het team: Benthe van Veggel-Tupker, veilingmeester en voormalig hoofd van de Post-War & Contemporary Art divisie van Christie’s Amsterdam. Over de aankomende veiling zegt zij: “Ontzettend leuk om deel te mogen uitmaken van dit energieke en ambitieuze team, waarmee wij dit vernieuwende platform vormgeven, en om de live veiling te leiden. Deze tweede editie is een mooie samenstelling tussen vintage foto’s, zoals Fieret, gecombineerd met hedendaagse werken van bekende fotografen als Van Empel, Sassen, Olaf en jonge talenten. Ik vind het werk van Pieter Laurens Mol zeer interessant vanwege zijn symboliek. Maar ook het studio interieur van Cy Twombly is een klein pareltje, dat je een prachtig inkijkje geeft in het leven van deze grootmeester die ook in de fotografie zijn eigen taal zo mooi gecreëerd heeft.”

Kijkdagen

De kijkdagen vinden plaats op vrijdag 9 april (preview op uitnodiging) tot en met maandag 12 april en vinden plaats volgens timeslots. Uniek ten opzichte van andere veilinghuizen is de presentatie van de werken online. Door middel van korte video’s kunnen potentiële kopers meer van de foto en de achtergrond, zoals de totstandkoming van het beeld, te weten komen. De werken en de volledige catalogus zijn vanaf nu te zien via www.hauteauctions.com. De kijkdagen en veiling vinden plaats volgens de laatste COVID-19 richtlijnen en het advies van het RIVM.

Over Haute Auctions

Haute Auctions is een initiatief van Roy Kahmann; kunstverzamelaar, galeriehouder en uitgever van fotoboeken en fotografiemagazines. In september 2020 lanceerde hij het platform samen met Margitte Verwoerdt, voormalig specialist Post-War & Contemporary Art bij Bonhams. Dit deden zij vanuit het verlangen de fotografiewereld een nieuwe impuls te geven. Adviseur Jop Ubbens, voormalig directeur Christie’s Nederland, is eveneens vanaf het begin betrokken en inmiddels is een team van experts aangetrokken, dat de aan- en verkoop begeleidt. Medeoprichter van Haute Auctions Margitte Verwoerdt: “In de markt van fotografie is het noodzakelijk dat een veilingplatform een verbinding legt tussen de primaire en de secundaire markt. Gezien foto’s vaak oplages betreffen, kan een werk via een galerie of kunstenaar ook nog te koop zijn. Het is daarom in het belang van de vaak nog levende kunstenaars om een marktconform beeld te geven. Steeds meer online veilinginitiatieven zijn het afgelopen jaar opgekomen. Wij delen graag een verfrissende visie op het veilen van foto’s.”