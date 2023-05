Tweede aanmeldronde Fotofestival Apeldoorn 

terug

Apeldoorn – Voor het grootste Fotofestival van Apeldoorn en omgeving is een tweede aanmeldronde geopend. Vanaf maandag 22 mei tot en met 11 juni 2023 kun je aan Apeldoorn Photo laten weten dat je mee wilt doen aan het Fotofestival. Dit jaar is het thema: jij en de elementen.

Chantal Zoutman-Balk



Een tweede aanmeldronde

Uit voorgaande jaren waren de aanmeldingen zo overweldigend dat wij dit jaar hebben besloten om de aanmeldingen in twee rondes te doen. De eerste aanmeldronde liep van 3 april t/m 14 mei. De tweede aanmeldronde loopt van 22 mei tot en met 11 juni 2023. ‘Op deze manier kunnen wij de fotografen die zich al hebben aangemeld snel te woord staan, terwijl wij tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om extra aanmeldingen te accepteren.’, aldus Jeffrey de Grijs, voorzitter van Apeldoorn Photo.

Lijkt het je leuk om mee te doen aan het grootste Fotofestival van Apeldoorn en omgeving? Laat de organisatie dat weten door een e-mail te sturen naar info@apeldoorn.photo

Thema Fotofestival 2023: Jij en de elementen

Aarde, water, lucht en vuur

Waaruit besta jij?

Wat draag je mee?

Én waar ga jij naartoe?

Alles verandert om ons heen mede door de invloeden van de elementen en de mens. Landschappen, klimaat, technische ontwikkelingen, de mensen om ons heen en ook wij veranderen. Wij groeien, ontwikkelen en passen ons aan de veranderingen om ons heen. Onze geschiedenis bepaalt wie wij zijn als mens. Jouw geschiedenis bepaalt wie jij bent als individu.

Deelnemen aan het Fotofestival

Jouw geschiedenis is tot op de dag van vandaag voelbaar en merkbaar in jouw verhalen.

Welke elementen hebben jou gemaakt tot wie jij nu bent?

Deel met ons jouw grote verhaal in fotografie en/of film.

Laat ons via een e-mail weten dat je mee wilt doen aan het fotofestival. Heb je nog geen idee hoe je jouw verhaal gaat vertellen? Hoe groot jouw expositie gaat worden en waar je die tentoonstelt? Dat is geen enkel probleem. Na je aanmelding gaan we samen met jou onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en hoe jij het beste jouw verhaal kunt vertellen aan ons, aan de wereld.

Aanmelden voor deelname aan het fotofestival kan tot en met 11 juni 2023 door een e-mail te sturen aan info@apeldoorn.photo