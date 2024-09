Twaalfde Editie Unseen Photo Fair

terug

De 12e editie van Unseen Photo Fair vindt plaats dit weekend vrijdag 20 tot en met zondag 22 september 2024. Locatie is als vanouds het monumentale Westergasterrein in Amsterdam. Zo’n 70 galeries van over de hele wereld, aangevuld met zo’n 65 onafhankelijke uitgevers, tonen de nieuwste ontwikkelingen in de hedendaagse fotografie. Ook is er een tiental presentaties van werk dat de nog altijd verschuivende grenzen van het fotografische universum verkent.

Internationale perspectieven

Met deelnemers uit Azië, Australië, Afrika, Amerika en Europa, dat wil zeggen, met galeries, uitgevers en fotografen van alle continenten presenteert Unseen een wereldwijd spectrum aan perspectieven. Voor de duur van enkele dagen belooft deze unieke beurs weer het middelpunt van de internationale fotografiewereld te zijn. Roderick van der Lee, directeur van Unseen: “We zijn verheugd dat we ook dit jaar weer een wereldwijde afspiegeling kunnen bieden van wat het meest relevante medium is van onze tijd: de fotografie. Galeries van heinde en verre richten presentaties in op Unseen, maar ook galeries van dichter bij huis tonen werk van internationale grootheden en talenten, of brengen interessante primeurs.”

GALERIEWEISBARD_BOB SCHALKWIJK_CHAPULTEPEC PARK, MEXICO CITY_1963

Unseen Photo Fair 2024

Aan Unseen Photo Fair, kunstbeurs voor professionals en liefhebbers, participeren dit jaar weer ruim 70 galeries, afkomstig uit binnen- en buitenland. Traditiegetrouw vormen de deelnemers een mix van bekende en nieuwe gezichten. Galerie Stevenson, die zich mag rekenen tot de beste ter wereld, keert terug naar de beurs met een solo presentatie van Viviane Sassen, die tegelijkertijd in Foam een grote overzichtstentoonstelling heeft. Galerie Ron Mandos presenteert fotografisch werk van de wereldberoemde multidisciplinaire kunstenaar Daniel Arsham. Stieglitz19, met galeries in Antwerpen en Brussel, toont een solo van Kevin Osepa, winnaar van onder meer twee Gouden Kalveren en momenteel nog tot 7 juli met een installatie vertegenwoordigd in de ‘bouwplaats kunsttour’ van Museum Boijmans Van Beuningen. Nieuwkomer is Einspach uit Budapest; naast Paris Photo en Frieze koos Einspach uitgerekend voor Unseen om het werk van Tamas Dezsö te lanceren.

© Joost-Vandebrug Bildhalle

Homecoming Gallery toont werk van de in Los Angeles gevestigde kunstenaar Mia Weiner. In haar handgeweven wandkleden onderzoekt zij aan de hand van digitaal gemanipuleerde foto’s van het lichaam de macht en autoriteit van figuratieve representatie. Weiner ontving in mei 2024 de V&A Parasol Prize van het Victoria & Albert Museum en de Parasol Foundation.

Book Market

Aan de Book Market van Unseen nemen dit jaar zo’n 65 onafhankelijke uitgevers van publicaties op het gebied van fotografie deel. Niet alleen zijn deze uitgevers afkomstig uit alle delen van de wereld, ook vormen zij – na zorgvuldige selectie – een evenwicht tussen enerzijds ervaring en reputatie en anderzijds verjonging en vernieuwing.

Unbound

Voor de vierde keer maakt ook Unbound, de sectie die zich richt op onderzoek naar de aard en materiële uitvoering van fotografie, weer deel uit van Unseen. De presentatie beweegt zich als vanouds op het snijvlak van fotografie en andere kunstvormen zoals installatiekunst, sculptuur, video- en digitale kunst en zelfs landschapskunst. Vorig jaar presenteerde Unbound voor het eerst een serie fotografische sculpturen op glasplaat van Awoiska van der Molen. In aansluiting op dit project, en wederom in dialoog met de natuur van het Westerpark, ontwikkelt Elspeth Diederikx voor deze 12e editie een speciaal fotografisch landschapskunstwerk.

Unseen Amsterdam is dé toonaangevende internationale kunstbeurs voor hedendaagse fotografie. De beurs is internationaal geroemd om zijn hoge curatoriële standaard en intieme sfeer, en trekt galeries en verzamelaars van over de hele wereld. De komende editie vindt plaats van vrijdag 20 september tot en met zondag 22 september 2024.

