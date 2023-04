Tulpentijd in Museum Nagele

terug

In de hal van Museum Nagele is tijdens het Tulpenfestival (21 april t/m 7 mei 2023) een expositie met fotobeelden van tulpen te zien. Deze fotobeelden zijn gemaakt door Alice Valk, Tulpfotografie.

© Alice Valk

Alice vindt het groei- en bloeiproces van de tulp fascinerend; de tulp is elke dag anders en elke dag mooi. Zeker in deze periode van het jaar, waarin de tulp op het land een graag geziene bloem is. Noordoostpolder kleurt in prachtige vlakken op het land.

De groei begint natuurlijk al eerder, dat proces volgt ze graag: de opkomende groene puntjes die vanuit de bol boven de grond groeien en de knoppen die op kleur komen en bloeien totdat ze gekopt worden. Binnen op de vaas laat ze de tulpen uitbloeien. Ook dan vindt ze de tulp nog prachtig.

Ze fotografeert de tulp dan ook graag in de verschillende stadia. Dit doet ze o.a. met stillevens van de tulpen in volle bloei en ook uitgebloeid in de studio, landschappen op het land en ze creëert abstracte beelden van de tulp, waarbij je de tulp bijna niet herkent. Het gaat dan om de vormen, kleuren en lijnen.

De tulp is voor haar een eindeloze inspiratiebron die ontstaan is op het moment dat ze is gaan samenwonen met haar partner op een bloembollenbedrijf. Een bloeiende tulpenweelde.

Een speciale liefde is ontstaan voor de virustulp, een zieke tulp met vlammen in de bloemblaadjes. Voor een project ‘In de ban van de Tulp’ zijn de Rembrandttulp, de vroegste tulpen die virustulpen bleken te zijn, en de Delfts blauwe tulpenvaas een inspiratiebron voor een serie geweest. In deze serie laat ze de tulp vanuit zijn Hollandse historie zien.

De beelden van verschillende series ziet u op de expositie in de hal van Museum Nagele tijdens het Tulpenfestival: de periode van uitbundige bloei van de tulpen op het land die vele bezoekers naar Noordoostpolder trekt.

Tijdens het Tulpenfestival zijn Museum Nagele en Museumhuis Polman in Nagele extra geopend, namelijk ook op dinsdag en woensdag, 13-17 uur. In beide musea kunt u aan de kassa onze voordelige combi-tickets kopen. In Museum Nagele kunt u zich verdiepen in het ontstaan van het ‘platte daken dorp’, in Museumhuis Polman kunt u ervaren hoe het was voor nieuwe bewoners in de jaren 50.

Zie voor meer informatie www.museumnagele.nl