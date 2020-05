Veel bruidsparen verzetten nu noodgedwongen hun bruiloft. Op anderhalve meter en met maximaal 30 gasten vier je immers geen feestje. Maar dat heeft een gevolg: zij kunnen vaak geen beschikbare trouwfotograaf meer vinden. Platform The Wedding Photographers schiet hen te hulp door een vervangende fotograaf te regelen.

Stel: een bruidspaar zou in juni gaan trouwen, maar besluiten hun bruiloft te verzetten naar de herfst of winter. Dan is de kans nu al groot dat de trouwfotograaf die zij al hadden geboekt, op hun nieuwe datum onbeschikbaar is.

Trouwfotograaf Freek Nagtzaam van The Wedding Photographers: “De trouwmarkt wordt straks gigantisch overvraagd. Normaal gesproken trouwen er 60.000 bruidsparen per jaar. Maar door uitstel zijn dit er in 2021 naar verwachting 90.000. Vanaf het najaar tot ver in 2021 zal het één groot gekkenhuis zijn.”

Schaarste

Door uitstel van bruiloften nu, ontstaat straks dus grote schaarste aan trouwfotografen. “Boek je nu iemand voor september of oktober? Dan ben je vaak al de tweede of derde in de wachtrij.” Daardoor ziet Freek gekke dingen op de markt ontstaan: “Er zijn verhalen van fotografen die toeslagen vragen, bijvoorbeeld als je je bruiloft te lang uitstelt. Wel 10 tot 30 procent! “Wij gaan daar anders mee om.”

The Wedding Photographers hebben een heel andere oplossing: “Bij een dubbele boeking nemen wij het bruidspaar tóch aan. De fotografie laten we dan over aan een collega uit het collectief. Zonder extra kosten en met garantie op dezelfde kwaliteit.”

Ook bruidsparen die een fotograaf buiten The Wedding Photographers hadden geboekt, kunnen bij het platform aankloppen. Dan stelt het fotografencollectief alles in het werk om de gedupeerde bruidsparen toch van dienst te zijn.

Uitgebreid netwerk

De schaarste geldt natuurlijk niet alleen onder trouwfotografen. Bruidsparen dreigen ook in de knel te raken met bijvoorbeeld hun locatie, videograaf en andere trouwleveranciers. Ook daarbij helpt The Wedding Photographers: “We hebben allemaal jarenlange ervaring in de trouwbranche. En daardoor een uitgebreid netwerk.”

Info

The Wedding Photographers is een collectief van 5 award-winnende trouwfotografen. Voor meer informatie kunnen bruidsparen terecht op: www.theweddingphotographers.nl