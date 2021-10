Natuurfotograaf Mike Muizebelt fotografeert al zo’n veertig jaar met Pentax. De reputatie van Pentax is vele malen groter dan de verkoopcijfers en natuurlijk heeft Muizebelt ook weleens naar andere merken gekeken. Maar de betrouwbaarheid en de vele unieke functies van Pentax hebben ervoor gezorgd dat hij nooit is overgestapt. Waarom? Een hint: welk merk maakt zowel APS-C, full frame en middenformaatcamera’s?

door Jan Paul Mioulet

Als er iets is, waar Mike Muizebelt niet van houdt, dan is het als dingen saai en voorspelbaar worden. Hij is altijd op zoek naar uitdagingen en ontwikkelt graag nieuwe concepten. Daarom besloot hij in 2016 om het roer om te gooien. Na een lange carrière als manager en ondernemer in de partycatering en hotelwereld, koos hij ervoor om te gaan leven van zijn passie: fotografie. Nieuwsgierig als hij is, heeft hij veel uitgeprobeerd. Van flits- en macrofotografie tot het fotograferen van evenementen, een spin-off van zijn ervaringen als partycateraar. Zijn grote liefde is reis- en natuurfotografie. Om hier je beroep van te maken is niet eenvoudig. “Er zijn zeker 400.000 natuurfotografen, alleen al in Nederland”, denkt Muizebelt.

Ondernemend als hij is, ontwikkelde hij daarom samen met Jeroen Stel een platform om fotoworkshops te geven: Photo United. Op dat platform verzamelde hij een aantal fotografen die ieder hun eigen specialisme hebben. De een weet alles van macrofotografie, de ander van het vastleggen van ijsvogels. Daarnaast organiseert hij onder eigen vlag fotoreizen naar Afrika. Ook daar heeft hij weer gekozen voor gebieden waar hij zich thuis voelt en goed de weg weet. “Dus geen Lofoten of IJsland, maar Namibië voor het vastleggen van de iconische landschappen en Botswana voor de ultieme wildlife ervaring.”

Muizebelt houdt niet van het uitgebreid bewerken van opnames of het gebruiken van meerdere opnames om een beeld samen te stellen. Hij streeft er altijd naar om het beeld er in een keer, in de camera, goed op te zetten. Soms is de natuur zo mooi, dat hij die er heel puur op zet. De andere keer kiest hij ervoor om het onderwerp naar zijn hand te zetten door middel van meervoudige belichtingen in de camera of het gebruik van bijzondere uitlichting. De laatste jaren heeft hij zich daarom steeds meer bekwaamd in het werken met continue licht en lightpainting. Vaak met zijn vrouw Margreet als geduldig model om bijvoorbeeld strandopnames een magische uitstraling te geven. Recent heeft hij zich echter ook toegelegd op het geven van workshops waarbij hele gebouwen met lightpainting worden aangelicht. Hiervoor werkt hij samen met Nanlite. Door zijn enthousiasme voor bepaalde merken, zijn ondernemende instelling en zijn vermogen om in nieuwe concepten te denken, is hij de afgelopen jaren ook gevraagd om ambassadeur te worden voor onder andere Pentax, Sirui en Nisi.

De overstap

Muizebelt fotografeert al sinds zijn kinderjaren. Na zo’n vijf jaar met de oude, Oostduitse camera van zijn vader te hebben gefotografeerd, kocht hij op zijn twaalfde zijn eerste eigen camera: een Pentax ME. Zijn hele analoge fotoloopbaan is hij Pentax trouw gebleven, om te eindigen met de Pentax Z1P en de 645N voor middenformaat. In 2004 stapte hij over op digitaal en kocht hij zijn eerste digitale spiegelreflex. Natuurlijk werd dat weer een Pentax, de 6 megapixel *ist DS. Dit APS-C model verving hij door de K3 toen deze uitkwam, om vervolgens over te stappen naar de full frame K1. Inmiddels is deze weer opgevolgd door zijn huidige werkpaard, de 36 megapixel K1 Mark II.

Het heeft een tijd geduurd voor hij een digitale 645 aanschafte. De 645D heeft hij overgeslagen, omdat hij de investering aanvankelijk te hoog vond. Maar na een aantal keren de nieuwere 645Z te hebben geleend voor buitenlandse reizen, besloot hij de camera toch zelf aan te schaffen. Met zijn 33x44mm 50 megapixel sensor, biedt de 645Z nog meer beeldkwaliteit dan de K1 Mark II. Voor landschapsfotografie is dat een voordeel. Het grotere dynamische bereik van het middenformaat komt ook goed van pas bij het lightpainten. Hij kan dan bij het belichten voorkomen dat de hoge lichten uitbleken en de schaduwen gemakkelijk ophalen zonder ruis in de donkere partijen. De objectieven van zijn oudere, analoge 645’s kon hij probleemloos op de nieuwe digitale 645Z gebruiken.

Toch heeft hij er ook nog de HD Pentax-DA 645 28-45mm F4.5 ED AW SR bij aangeschaft, vanwege de hoge beeldkwaliteit van deze nieuwe groothoekzoom en het gebruiksgemak dat het objectief hem op locatie biedt. Muizebelt vindt het ook prettig dat de camera hem dwingt om rustiger en met meer overleg te werken, omdat ieder foutje in de opnametechniek door de hoge beeldkwaliteit zichtbaar wordt. Met de combinatie van K1 en 645Z dacht hij dat hij wel voorzien was en dat hij nooit meer met APS-C zou gaan werken. Tot de komst van de K3 Mark III. Het nieuwe autofocussysteem en de tracking van de K3 Mark III bleken zoveel beter, dat de K3 Mark III ook een plek in zijn tas kreeg voor het vastleggen van bewegende dieren in het wild. Ook de cropfactor van 1,5x is voor wildlife een mooie bijkomstigheid.

Trouw

Er zijn veel redenen waarom Muizebelt Pentax al die jaren trouw gebleven is. Om te beginnen is het het enige merk dat nooit van bajonet is veranderd. Op de APS-C K3 Mark III passen niet alleen dezelfde objectieven als op de full frame K1 Mark II, maar ook alle oudere objectieven, waaronder zijn gehavende maar geliefde SMC Pentax –A* 200mm F4 ED Macro uit 1984. Met een adapter kan hij zelfs zijn middenformaatobjectieven op beide andere camera’s gebruiken. Nog bijzonderder en heel handig is dat vrijwel al zijn oudere en al zijn huidige camera’s dezelfde accu’s gebruiken en dat die accu’s heel lang mee gaan.

Uit de praktijk weet hij dat de magnesium body’s bijzonder goed zijn afgedicht tegen vocht en stof. Zijn K1 Mark II heeft hij weleens met een flesje water afgespoeld om van aangekoekte modder af te komen. Het is niet iets dat hij anderen adviseert, maar de camera had er geen problemen mee. “Op workshops in extreme omstandigheden geven camera’s van andere merken wel eens de geest, maar de Pentaxen gaan altijd door”, zegt Muizebelt. Verder is hij ook erg te spreken over het dynamisch bereik en de hele natuurlijke look van de Pentax beelden. Wat Muizebelt ook niet onvermeld wil laten is de goede ergonomie van de camera’s: “Pentax heeft aangekondigd zich volledig te concentreren op spiegelreflexcamera’s waarbij het prisma de fotograaf natuurgetrouw verbindt met de omgeving. Ze doen dus niet mee in de race voor beste mirrorless, maar richten zich op de klassieke fotografie ervaring.”

Unieke functies

Wat de camera’s echt uniek maakt, zijn een aantal functies die hij geregeld gebruikt, maar die vrijwel geen enkel ander merk heeft. De K1 Mark II en K3 Mark III hebben ingebouwde beeldstabilisatie. Die kan, net als bij veel andere merken, ook gebruikt worden voor beelden met een hogere resolutie in een pixelshift mode. Pentax gaat echter nog veel verder. Zo kan de beeldstabilisatie ook gebruikt worden als astrotracer. Met een 15mm groothoek kan de camera sterren tot een belichtingstijd van 3 minuten volgen, zonder dat er sterrensporen ontstaan. Ook beschikt de camera over een instelling om bij landschapsfotografie kleine correcties uit te voeren om de horizon waterpas te zetten en om bij hele kritische composities zelfs onderwerpen goed gecentreerd en recht in beeld te houden.

Wat Muizebelt, met zijn grote voorkeur om alles in de camera goed te krijgen, ook fijn vindt is de mogelijkheid om opnames te maken met meervoudige belichtingen waarbij alleen nieuwe, lichte partijen aan het beeld worden toegevoegd, zonder dat de donkere partijen te licht worden. Dat is ideaal voor het maken van bijvoorbeeld opnames met sterren of bliksemschichten. Er zit zelfs een goede rawconverter in de camera’s voor opdrachten waarbij echt alles direct in de camera moet gebeuren.

