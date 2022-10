terug

15 oktober opent de tentoonstelling TRACES in Museum Hilversum. Deze tweede editie van de reeks met Hilversumse Mediakunstenaars bestaat uit twee solo’s van Ilona Langbroek en Paul Cupido. Met vertrouwd en nieuw werk onderzoekt Langbroek op een poëtische wijze haar familiegeschiedenis in Nederlands-Indië. Paul Cupido toont een nieuwe video-installatie en zoekt naar het leven en de stilte. De expositie is te zien van 15 oktober tot en met zondag 15 december.

© Paul Cupido

Elk jaar organiseert Museum Hilversum een expositie van een Hilversumse mediakunstenaar. Dit jaar is het een duo tentoonstelling geworden met fotografie en videokunst van Ilona Langbroek en Paul Cupido. ‘Wij zijn trots om deze tentoonstelling in Museum Hilversum te laten zien’, vertelt museumdirecteur Stef van Breugel. ‘Hoop, schoonheid en bezinning staan centraal in TRACES. De foto’s van Langbroek en installatie van Cupido zijn surrealistisch, poëtische en laten ons betovering en magie zien.’

© Ilona Langbroek



Persoonlijk werk

Ilona Langbroek verbeeldt de emotie naar een tijd, een land en een leven dat er niet meer is. Vier eeuwen lang zijn er tussen Nederland en het voormalig Nederlands-Indië nauwe betrekkingen geweest. En die koloniale geschiedenis heeft vele sporen nagelaten, want de generatie die gedwongen werd om Nederlands-Indië te verlaten was vastbesloten om de pijn die zij ervoeren niet door te geven aan hun kinderen. Langbroeks werk gaat over de verloren identiteit van haar familie en de daarmee gepaard gaande onderdrukte, maar nog altijd levende emoties. ‘Ze nodigt ons uit deelgenoot te worden van de herinnering om zo de onbekendheid weg nemen en het stilzwijgen te laten voelen’, aldus Van Breugel. ‘Hiervoor combineert ze veel facetten van de liefde voor die identiteit, de heimwee, het verlangen, de herinnering, de melancholie en de fantasie.’



Het oneindige niets

De spectaculaire installatie ‘Remembering You’ van Paul Cupido is speciaal voor de tentoonstelling gemaakt en is voor het eerst in Museum Hilversum te bewonderen. ‘Cupido neemt ons mee naar de harmonie van de sferen laat zich inspireren door Mu, een Japanse term voor niet-bestaan. Hij zoekt naar leegte in relatie tot het leven en maakt de kwetsbaarheid van het alledaagse voelbaar’, vertelt Van Breugel. ‘Door Mu laat hij ons nadenken over waar we geen directe verklaring voor hebben, het maakt nieuwsgierig, inspireert en brengt ons in vervoering.’

In een audiotour vertellen de twee mediakunstenaars verhalen bij de werken.

Ze maken internationaal furore en presenteren hun werk onder andere bij Bildhalle Amsterdam en op internationale kunstbeurzen zoals Unseen, Photo London en Paris Photo.

www.museumhilversum.nl