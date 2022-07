Toon Vieijra – De Reiziger

terug

De Reiziger maakt een kort cirkelvormig wandelingetje door een winderig en imposant landschap om uiteindelijk weer terug te keren in zijn vertrouwde omgeving. In zijn fantasie echter loopt hij door een wondere wereld die hem inspireert en verbaast, overschrijdt hij landsgrenzen en wordt hij op zijn tocht altijd vergezeld door vogels.

Een aanhoudende corona-isolatie, een online fotografiecursus stilleven, een zich eindeloos herhalende wandeling en een vergeten speelgoedmannetje vormden de inspiratie tot deze serie. Landschapsfoto’s van Waterland zijn gecombineerd met stillevens van diverse objecten – dit alles voorzien van een schilderachtige textuur.

De vereenzaming tijdens de lockdowns bevorderde mijn concentratie en ik was blij dat ik in het prachtige Waterland woonde midden in een natuurgebied. Zo vond ik een doel voor de talloze landschapsfoto’s die ik nam tijdens mijn dagelijkse rondje en de reiziger gaf me een thema: dicht bij huis en in je hoofd vind je onvermoede verten.

© Toon Vieijra

Toon Vieijra (1948) is psycholoog, componist/producer en fotograaf. Onder de titel Verlaten Huizen exposeerde hij in Zuiderwoude, Eindhoven en Holysloot. De expositie De Reiziger is dit jaar te zien bij de Sandfoort Gallery in KV02 te Den Haag.

www.toonvieijra.smugmug.com