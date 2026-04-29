Toon je foto’s bij ProfiFoto in Arles 2026

Het Duitse tijdschrift ProfiFoto, partner van Pf Fotografie bij TIPA, heeft de inschrijving geopend voor deelname aan de vijfde editie van de collectieve tentoonstelling ProfiFoto(s) @ Arles, die zal plaatsvinden tijdens de professionele week van de Rencontres d’Arles.Grijp deze kans om je foto’s te presenteren als onderdeel van het OFF-programma tijdens het wereldberoemde Rencontres de la Photographie in Arles.

Sluit je aan bij ProfiFoto, het toonaangevende Duitse fototijdschrift, voor een speciale groepstentoonstelling in Galerie Les Murs Blanc tijdens de openingsweek van het festival, van 6 tot en met 12 juli 2026. Onder het thema Worlds in View nodigen we boeiende, op de camera gebaseerde werken uit die persoonlijk, maatschappelijk of artistiek bewustzijn verkennen. Dien je portfolio uiterlijk 12 mei in en neem je plaats in tussen internationale fotografieliefhebbers en professionals in Arles.

Hoe kun je meedoen?

Inzending: Stuur 10 foto’s in, samen met een korte toelichting over jezelf en je project. Shortlist: De redactie van ProfiFoto selecteert de beste portfolio’s. Definitieve inschrijving: Genomineerde fotografen ontvangen een uitnodiging op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, totdat er 40 inschrijvingen zijn bevestigd. Bestanden uploaden: Zodra je op de deelnemerslijst staat, upload je je foto’s naar WhiteWall om ze te laten afdrukken.

Beoordelingscriteria

Artistieke kwaliteit: originele visie, samenhang en algehele impact. Relevantie voor het thema: In hoeverre geven je foto’s op overtuigende wijze uitdrukking aan ‘Worlds in View’?

Deelnamekosten

Kosten: 680 EUR per exposant, inclusief WhiteWall-afdrukken en alle vermelde diensten. Deadline: 12 mei 2026. MELD JE NU AAN – Laat je unieke visie zien als onderdeel van het OFF-programma op Rencontres Arles, een van ’s werelds meest gerenommeerde fotofestivals.

Oproep en voorwaarden

De tentoonstelling vindt plaats van 6 tot 12 juli 2026 in de galerie Les Murs Blancs (rue Georges Blanc, 12), gelegen in het centrum van Arles, gelijktijdig met het internationale festival dat dit jaar is opgebouwd rond het thema “Worlds in View” (Werelden in beeld). De inschrijfperiode loopt af op 12 mei 2026. Er worden in totaal 40 fotografen geselecteerd, die elk één tot drie werken mogen tentoonstellen, binnen een opstelling onder leiding van een curator die verbanden tussen de verschillende werken wil leggen. Deelname omvat de productie van afdrukken door de samenwerkende bedrijven, evenals de organisatie van de tentoonstelling. Aanvragen moeten tien foto’s en een korte beschrijving van het project bevatten. De oproep staat uitsluitend open voor fotografische werken. Na een voorselectie worden de plaatsen toegewezen in volgorde van inschrijving.

Rencontres d’Arles

De Rencontres d’Arles is een van de belangrijkste internationale fotofestivals, met een officieel programma en een uitgebreid netwerk van parallelle tentoonstellingen verspreid over verschillende locaties in de stad. Deelname aan dit initiatief maakt deel uit van het tentoonstellingscircuit van het festival.

Voor meer informatie: https://site.picter.com/profifoto-arles-2026

