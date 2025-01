Tom Tomeij beste trouwfotograaf Benelux

terug

Tom Tomeij is dit jaar ‘Trouwfotograaf van het jaar’ geworden. Dat werd donderdagavond in Waddinxveen in het bijzijn van 150 trouwfotografen bekendgemaakt. Ook werd de Top 10 van beste trouwfotografen van de Benelux onthuld. De Masters of Wedding Photography is de grootste en meest prestigieuze bruidsfotografiewedstrijd van de Benelux.

© Tom Tomeij

Ruim 450 professionele trouwfotografen deden het gehele jaar mee aan de wedstrijd en stuurden ruim 13.000 foto’s in. In vier rondes (elk kwartaal) werden in totaal 408 awards uitgereikt aan de beste trouwfoto’s. Elke ronde werden alle foto’s beoordeeld door een diverse internationale jury van vooraanstaande trouwfotografen. De beste trouwfoto’s werden bekroond. De trouwfotograaf die over het hele jaar de meeste awards gewonnen had, mag zich nu dan ook met recht ‘De beste trouwfotograaf van de Benelux’ noemen.

Unieke foto’s

Christiaan de Groot, organisator van de wedstrijd: “Tom heeft een leuke speelse stijl van fotograferen waarin het plezier en de blijdschap van het bruidspaar van de foto’s afstraalt. Daarnaast maakt hij waanzinnige creatieve portretten waarin hij het stel en de grootsheid van de landschappen mooi in beeld weet te brengen,” aldus de Groot. “Bruiloften zijn evenementen waar een hoop leuke en onverwachte dingen gebeuren. Als je daarop berekend bent, dan kan je daar als fotojournalist geweldige, unieke foto’s van maken. Als je daarnaast mooi beeld kan maken in de fotoshootmomenten en het bruidspaar goed weet aan te sturen, dan krijg je een schitterende fotoreportage.”

“Mooie verrassing”

Tom in reactie op het winnen van de wedstrijd: “Het kwam als een mooie verrassing. Ik schreeuwde het uit van geluk. We hebben het als team echt flink gevierd en nu ben ik druk om het iedereen te laten weten. We bestaan dit jaar 10 jaar en deze prijs laat zien dat je met een ware passie bijzondere resultaten kunt behalen. Deze titel is een droom die uitkomt en een bewijs dat ware passie leidt tot dit soort bijzondere resultaten. Het motiveert me alleen maar meer om door te gaan met het vastleggen van de authentieke momenten die een bruiloft zo speciaal maken.”

Trouwfotografen: onzichtbare topsporters

De website van de Masters is een bron van inspiratie, gevuld met prachtige prijswinnende trouwfoto’s die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Het is een uitstekende plek voor aanstaande bruidsparen om zich te verdiepen in de talloze mogelijkheden die bruidsfotografie vandaag de dag te bieden heeft. “Het niveau in de Benelux is ongelooflijk hoog!”, zegt De Groot. “We zien steeds meer foto’s die prijzen winnen vanwege spontane, niet-geposeerde momenten die het verhaal van de trouwdag vertellen. Daarnaast zijn er ook creatief ingestoken foto’s, waarin de fotograaf, vaak met bijzondere composities of flitstechnieken, alles uit de kast haalt om unieke portretten te creëren.”

Volgens De Groot zijn moderne bruidsfotografen echte topsporters in hun vak. Het vergt veel om als bruidsfotograaf te kunnen anticiperen op bijzondere momenten en effectief om te gaan met uitdagende lichtomstandigheden, zonder al te veel op te vallen. “Je moet als fotograaf bijna onzichtbaar blijven”, legt hij uit. “Het is een vak apart, dat steeds meer wordt erkend door allround fotografen. Het is fantastisch om te zien hoeveel getalenteerde bruidsfotografen er in de Benelux werken, en hoe ze echt bijzondere beelden maken voor hun bruidsparen. De Masters viert dit jaar haar 11-jarig bestaan en in die tijd hebben steeds meer Benelux-fotografen zich op de wereldkaart gezet. Daar mogen we enorm trots op zijn!”

Alle awardwinnende foto’s

Voor een overzicht van alle awardwinnende foto’s en een lijst met de beste bruidsfotografen van de Benelux van 2024 kijk je op de website van De Masters.

