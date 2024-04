TIPA World Awards 2024 winnaars

terug

Al ruim dertig jaar geeft TIPA, afkorting voor Technical Image Press Association, prijzen voor de beste fotoapparatuur die in het jaar ervoor uitkomen. Redacteuren van fotobladen over de hele wereld komen tijdens de General Assembly bij elkaar om te stemmen voor de beste camera’s, lenzen en andere randapparatuur. Pf fotografie Magazine is lid van TIPA, want als fotoblad voor professionele fotografen weten we hoe belangrijk goede apparatuur is. Hier vermelden wij onze selectie van de beste middenformaat en fullframe camera’s.

BESTE MEDIUM FORMAAT CAMERA FUJIFILM GFX100 II

FUJIFILM GFX100 II

Door de beeldprestaties van een grotere sensor te combineren met de mogelijkheden en het gemak van FUJIFILM’s G-vatting spiegelloze camera’s, presenteert de GFX100 II zich als een levensvatbaar alternatief voor de high-end gebruiker. Met het Mark II-model voegt FUJIFILM nog meer veelzijdigheid toe met snellere continu-opnamen met 8,0 fps, 10-bits HEIF-opname, verbeterde IBIS en een verbeterd AF-systeem met extra modi voor onderwerpherkenning. Nog belangrijker is dat het videopakket van de GFX100 II, met 8k/30p en interne Apple ProRes-opname, voldoende is om te concurreren met veel duurdere speciale cinema-camera’s. De GFX100 II komt daarom in aanmerking voor de omschrijving “alleskunner” op het gebied van digitaal middenformaat.

BESTE PROFESSIONELE HYBRIDE CAMERA Sony Alpha 9 III

Sony A9III

Systemen met een globale sluiter leggen alle pixels in het frame tegelijkertijd vast in plaats van vast te leggen met ‘rollende sluiters’, en de Alpha 9 III is de eerste volbeeldversie in een hybride, of video/filmcamera. De verbazingwekkende voordelen omvatten een maximale sluitertijd van 1/80.000 sec, opnamesnelheden tot 120 beelden per seconde met volledige AF/AE-tracking, evenals flitssynchronisatie bij alle sluitertijden en een nieuwe Pre-Capture-functie die de momenten vastlegt die plaatsvonden voordat de sluiter werd ontspannen. Voor videografen elimineren global shutters artefacten en defecten zoals panning jitter, licht flikkering en scherm scheuren, de laatste als gevolg van flitser die afgaat tijdens video-opname. TIPA-redacteuren zien global shutter-technologie leiden tot een nieuw ras van hybride camera’s die zullen veranderen wat camera’s kunnen vastleggen en nieuwe hulpmiddelen en technieken zullen toevoegen aan de uitrusting van de professional.

BESTE FULL FRAME PROFESSIONELE CAMERA Nikon Z 8

Nikon Z8

De Z 8 deelt veel eigenschappen met het vlaggenschip van Nikon, de Nikon Z 9, en is qua formaat en gewicht ideaal voor enthousiaste en professionele fotografen en videografen die veel onderweg zijn. De keuze tussen de twee heeft meer te maken met de modus van de fotograaf, de professionele eisen en de noodzaak om in een productieregime te passen dan met het inruilen van belangrijke functies. De Z 8 is met zijn gewicht van slechts 0,90 kg (2 lbs) ideaal voor gebruik met een gimbal voor video’s en omdat hij 30% kleiner is, is hij ideaal voor alledaagse klussen waarbij het gewicht van de plunjezak een belangrijke overweging is. Maar kleiner en lichter betekent niet dat er minder functies beschikbaar zijn dan in de Z 9, met onder andere dezelfde sensorgrootte, framerates en alle AI- en trackingfuncties.

BESTE PREMIUM CAMERA Leica M11-P

Leica M11-P

Leica camera’s uit de P-serie zijn gericht op professionals en fotojournalisten, en dit meetzoekermodel is het eerste met Content Authenticity Initiative referenties, een standaard voor het creëren van digitale content die beelden codeert met metadata die kunnen worden geverifieerd op herkomst en credits, een groeiende zorg in deze dagen van beeldvervalsing en AI-generatie. Het is ook een camera voor fotografen, waarbij handmatige bediening in een klassiek meetzoekerontwerp voorop staat. Toch biedt de M11-P ook zeer moderne pixelgebaseerde technologie met Triple Resolution Technology, die het mogelijk maakt om prioriteit te geven aan het balanceren van beeldgrootte met resolutie, dynamisch bereik en ruisniveau (60MP, 36MP en 18MP opties), een intern geheugen van 256GB en een groot aantal connectiviteitsopties met de Leica FOTOS app.

Om alle TIPA prijzen te zien ga naar https://www.tipa.com/tipa-world-awards-2024/