TIPA WORLD AWARDS 2023 AANGEKONDIGD

WINNAARS IN 40 CATEGORIEËN ONTHULLEN HUIDIGE TRENDS, NIEUWE TECHNOLOGIEËN IN DE FOTO/BEELDVERWERKINGSINDUSTRIE



De Technical Image Press Association (TIPA) kondigt met groot genoegen de TIPA World Awards 2023 aan voor de beste foto- en beeldverwerkingsproducten van het jaar. De awards weerspiegelen de huidige stand van zaken en de toekomstige richting van technologie, producten en diensten die professionele, enthousiaste en amateur-consumenten aanspreken en zijn een indicatie van de spannende dingen die komen gaan op het gebied van foto’s en imaging. Misschien wel net zo belangrijk is dat bij de prijsuitreiking geen gebrek aan kanshebbers in elk van de categorieën is gebleken, waaruit blijkt dat de industrie ondanks economische tegenwind volop blijft inzetten op innovatie en nieuwe productontwikkeling.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van TIPA-leden, die dit jaar in Barcelona, Spanje, werd gehouden, stemden vertegenwoordigers van TIPA’s wereldwijde groep van professionele, amateur- en zakelijke tijdschriften en online publicaties uit Azië, Australië, Europa en Noord-Amerika, met een afgevaardigde van de Camera Journal Press Club in Japan, over de winnaars van de TIPA World Award in 40 verschillende productcategorieën.

Naast spannende camera’s en lenzen die elke categorie bestrijken, van instapmodel tot expert en professioneel, stemden vertegenwoordigers van TIPA-leden op een breed scala aan producten en diensten waaruit de hedendaagse beeldverwerkingsindustrie bestaat, waaronder software, on-demand printproducten, monitoren, opslagmedia, accessoires, vlogging gear en verlichting.

Nieuwe trends in AI, in zowel camera’s als verwerkingssoftware, de toenemende vermenging van foto- en video-opnamemogelijkheden in camera’s in elke marktcategorie van liefhebber tot professional, de vooruitgang in zowel de technologie als het aanbod in de markt voor afdrukken op aanvraag, en de opmerkelijke vooruitgang in zowel het dynamische bereik als de opnamemogelijkheden van geavanceerde camera’s markeerden allemaal nieuwe en opwindende producten en diensten die het gezicht van de foto- en beeldverwerkingsmarkt in de toekomst zullen veranderen.

Het TIPA World Award-logo wordt gekozen door foto- en beeldredacteuren uit de hele wereld en wordt universeel erkend als aanduiding van de hoogste kwaliteit foto- en beeldverwerkingsproducten. Deze prijzen dienen als een bron van trots voor bedrijven die de TIPA World Award ontvangen, maar ook als een benchmark die consumenten helpt bij hun aankoopbeslissingen.

Thomas Gerwers, voorzitter van TIPA: “Elk jaar worden de winnaars van de TIPA World Award gekozen aan de hand van onderzoek, tests en beslissingen over hoe elke winnaar nieuwe mogelijkheden en opwinding zal brengen in de foto- en beeldverwerkingssector. Dit jaar waren geavanceerde technologie, nieuwe trends in professionele en consumentenbehoeften, waaronder producten voor de vloggende gemeenschap, en de voortdurende evolutie van imaging-mogelijkheden allemaal te zien en we bieden onze felicitaties aan de winnaars voor goed werk.”

De uitreiking van de TIPA World Awards vindt dit jaar plaats tijdens PHOTOPIA Hamburg, Duitsland tijdens het jaarlijkse evenement eind september 2023.

Voor de volledige lijst van winnaars met citaten en afbeeldingen kunt u terecht op www.tipa.com

Wij tonen een vorobeeld van de prijzen in de professionele sectie: BEST FULL FRAME PROFESSIONAL CAMERA

Sony Alpha 7R V

De TIPA-redacteuren waren unaniem in hun keuze voor de Alpha 7R V als een zeer indrukwekkende, responsieve en flexibele camera die de lat hoger legt op het gebied van mogelijkheden en functies voor werkende pro-fotografen. Hij biedt een 61MP volbeeldsensor, 8K-video-opname en een 8-stops beeldstabilisatiesysteem, plus hij biedt een ongekende nauwkeurigheid en snelheid bij het volgen en voorspellen van allerlei bewegingen van onderwerpen met zijn geavanceerde AI-aangedreven autofocussysteem. Dankzij zijn Exmor R BSI en BIONZ XR Processor beschikt de Alpha 7R V over een opmerkelijk dynamisch bereik van 15 stops en uitgebreide mogelijkheden bij weinig licht. Wanneer de actie snel is en opnamen in een fractie van een seconde cruciaal zijn, kunnen fotografen goed gebruik maken van de mogelijkheid om 10 fps bij volledige resolutie vast te leggen voor maximaal 583 opeenvolgende gecomprimeerde RAW-frames – met fulltime AE/AF – en, bij JPEG-opnamen, een ongelooflijke 1000 opeenvolgende frames in een enkele burst.

Over TIPA

De Technical Image Press Association (TIPA) is een organisatie die bestaat uit redacteuren en vertegenwoordigers van fotografische tijdschriften en online publicaties uit Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië, evenals individuele leden die gespecialiseerd zijn in beeldvorming en technologie. Elk lid, dat de consumenten-, professionele en handelssectoren bestrijkt, is toegewijd aan het overbrengen van de boodschap van het plezier van fotografie en het verstrekken van technisch, zakelijk en industrieel nieuws en informatie aan hun lezers. Pf Fotografie Magazine is lid van TIPA.