20 mei 2021, Madrid, Spanje: De Technical Image Press Association heeft de winnaars bekendgemaakt van de TIPA World Awards 2021. Naast spannende camera’s en lenzen die elke categorie bestrijken, van instapniveau tot expert tot professioneel, vertegenwoordigen de TIPA World Award winnaars in 40 categorieën het brede scala aan producten en diensten die de beeldverwerkingsindustrie vandaag de dag vormen, waaronder camera’s en lenzen, papier en printers, beeldverwerkingssoftware, foto- en video-accessoires, verlichting, monitoren en nog veel meer.

Thomas Gerwers, voorzitter van TIPA: “Elk jaar zijn er meer en meer producten en nieuwe en opwindende technologie die de groei in onze industrie blijven aanwakkeren. Gezien de buitengewone omstandigheden waarmee de wereld en onze industrie vandaag worden geconfronteerd, en onze hoop dat we de huidige situatie te boven zullen komen, vonden we allemaal dat we door moesten gaan met onze inspanningen om de beste imaging producten van 2021 te erkennen.

“We zijn van mening dat nu meer dan ooit onze steun aan de industrie en de mensen die zo hard werken, of het nu in de productie, distributie of marketing is, onze dank en waardering verdienen voor hun inspanningen om nieuwe en opwindende producten te blijven ontwikkelen die zowel de creativiteit en het potentieel van beeldvorming uitbreiden als de weg wijzen naar nieuwe en opwindende technologieën in de toekomst. Hoewel het proces van nominatie en selectie van prijswinnaars moest worden aangepast aan de omstandigheden, hebben we natuurlijk onze gebruikelijke strenge normen gehandhaafd in onze overwegingen.”

Het toekenningsproces

Vanaf eind 2020 tot april 2021 verzamelde het technisch comité van TIPA nominaties voor bepaalde categorieën. Redacteuren van aangesloten tijdschriften werden geraadpleegd, apparatuur werd getest en geëvalueerd, en nieuwe categorieën, die opkomende trends in beeldvorming vertegenwoordigen, werden overwogen.

Over de finalisten wordt gewoonlijk gestemd tijdens de algemene vergadering van de TIPA, die wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de bij de TIPA aangesloten tijdschriften uit de hele wereld, waaronder een afgevaardigde van de Japan Camera Press Club, maar door omstandigheden hebben we ons verzameld rond een online discussie- en stemprocedure, die plaatsvond op 30 april 2021.

EEN GREEP UIT DE BESTE CAMERA’S

Voor meer informatie ga naar TIPA WORLD AWARDS 2021