TIPA maakt winnaars bekend van de 2022 TIPA World Awards

Madrid, 19 mei 2022:

De Technical Image Press Association heeft de winnaars bekendgemaakt van de 2022 TIPA World Awards. Naast spannende camera’s en lenzen die een breed scala aan categorieën bestrijken, van expert tot professional, vertegenwoordigen de 40 TIPA World Award winnaars het brede scala aan producten en diensten waaruit de imaging industrie vandaag bestaat, waaronder camera’s, lenzen, inkjet papier en printers, imaging software, video, verlichting, monitoren, camerafoons, en nog veel meer.

Leica M11

Thomas Gerwers, voorzitter van TIPA: “Elk jaar zijn er meer en meer producten en nieuwe en opwindende technologie die de groei in onze industrie blijven stimuleren. Wij zijn van mening dat onze steun aan de industrie en de mensen die zo hard werken, of het nu in de productie, distributie of marketing is, nu meer dan ooit onze dank en waardering verdienen voor hun inspanningen om nieuwe en opwindende producten te blijven ontwikkelen die zowel de creativiteit en het potentieel van beeldvorming uitbreiden als de weg wijzen naar nieuwe en opwindende technologieën in de toekomst.”

Het gunningsproces

Vanaf eind 2021 tot april 2022 werden nominaties verzameld door de TIPA Technical Committee, bestaande uit leden uit Australië, Canada, Duitsland, Griekenland, Nederland en de Verenigde Staten. Nieuwe categorieën die opkomende trends en technologie omvatten, werden overwogen, redacteuren van lidtijdschriften werden geraadpleegd, apparatuur werd getest en geëvalueerd, en evaluatieve discussies werden gehouden tot aan de Algemene Vergadering van eind april 2022.

Over de finalisten werd gestemd tijdens de Algemene Vergadering van de TIPA op 29 april 2022, die dit jaar werd gehouden in het Leitz Park in Wetzlar, Duitsland, en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van bij de TIPA aangesloten tijdschriften uit de hele wereld, waaronder een afgevaardigde van de Japan Camera Press Club, waarbij sommige leden online aanwezig waren vanwege reisbeperkingen.

TIPA World Awards Winnaars

Onder de TIPA World Award-huldigden bevinden zich dit jaar zowel bedrijven die al lang actief zijn in de sector, als nieuwkomers die opkomende trends in de foto- en beeldindustrie vertegenwoordigen. Hoewel de pandemie en de problemen met de toeleveringsketen natuurlijk een negatief effect hadden op de verkoop dit afgelopen jaar, brachten veel bedrijven nieuwe en spannende producten uit in de categorieën camera, lens, software, monitor, video, verlichting, smartphone en printer/papier.

Nieuwe full frame mirrorless, MFT, APS-C en middenformaat camera’s boden allemaal een hoger aantal megapixels, speciale functies voor tracking, grotere gevoeligheid en snelheid, en een breder dynamisch bereik, terwijl ze allemaal compacter, lichter en draagbaarder waren. De invloed van vloggers en content creators zorgde voor nieuwe categorieën in zowel camera’s als accessoires, terwijl de voortdurende groei van AI zorgde voor spannende nieuwe verwerkingssoftware mogelijkheden. Met name de categorie objectieven was bijzonder krachtig, met zowel speciale als klassieke brandpuntsafstanden. Een speciale vermelding in de TIPA World Awards van dit jaar zijn drie nieuwe camerafoon-categorieën, die de groeiende invloed van deze vorm van beeldverwerking op alle niveaus van de markt aangeven.

In totaal omvatten de TIPA World Awards een breed scala aan nieuwe en opwindende fotografische producten en diensten, die de technologische vooruitgang en de veranderende behoeften van de consument en professionele fotograaf weerspiegelen. Spannende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI, sensoren en connectiviteit wijzen de weg naar nog meer creatief potentieel voor beeldmakers en content creators in de komende jaren.

Japan Camera Journal Press Club-honorees

Elk jaar brengen TIPA en de Japan Camera Journal Press Club een stem uit voor de selectie van elkaars prijswinnaars. In 2022 zijn de winnaars van de CJPC Japan:

Camera Grand Prix: Nikon Z 9

Lensprijs: Sony FE 50mm F1.2 GM

Lezersprijs: Nikon Z 9

CJPC Editors’ Choice Technology Award: Canon EOS R3 (voor Eye Control AF)

CJPC Editors’ Choice R&D Award: Nikon Z fc (Z50 met “Nikon’s erfgoed” voor jongeren)

2022 TIPA World Awards Ceremonie

De live en simulcast 2022 TIPA World Awards Ceremony vindt plaats tijdens Photopia in Hamburg, Duitsland, op 13-16 oktober 2022. De specifieke datum en tijd zullen ruim voor het evenement op de TIPA-website worden bekendgemaakt.

–Voor een volledige lijst van de 2022 TIPA World Award winnaars, samen met de prijsvermeldingen en afbeeldingen, ga naar www.tipa.com