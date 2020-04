Madrid, Spanje, 14 april 2020: de Technical Image Press Association heeft de winnaars van de 2020 TIPA World Awards bekendgemaakt. Naast opwindende camera’s en lenzen die elke categorie dekken, van instapniveau tot expert tot professional, vertegenwoordigen TIPA World Award-winnaars in 40 categorieën het brede scala aan producten en diensten waaruit de grafische industrie vandaag bestaat, inclusief inkjetpapier, beeldverwerkingssoftware, opslag media, accessoires, verlichting, monitoren en meer.

Thomas Gerwers, voorzitter van TIPA: “Gezien de buitengewone omstandigheden waarmee de wereld en onze industrie vandaag worden geconfronteerd, waren we van mening dat we onze inspanningen moesten blijven voortzetten om de beste beeldvormingsproducten van 2020 te erkennen.

“Wij zijn van mening dat onze steun aan de industrie en de mensen die zo hard werken, of het nu in de productie, distributie of marketing is, meer dan ooit krediet verdient en onze dank en waardering voor hun inspanningen om nieuwe en opwindende producten te blijven ontwikkelen en groeien naar de toekomst. Natuurlijk, terwijl het proces van nominatie en selectie van prijswinnaars zich moest aanpassen aan de omstandigheden, handhaafden we onze gebruikelijke strenge normen in onze overwegingen.”

Vanaf eind 2019 en tot en met maart 2020 werden nominaties binnen geselecteerde categorieën verzameld door het TIPA Technical Committee. Editors van tijdschriften van leden werden geraadpleegd, apparatuur werd getest en geëvalueerd en er werd gekeken naar nieuwe categorieën die opkomende beeldvormingstrends vertegenwoordigen.

Finalisten worden meestal gestemd op de Algemene Vergadering van TIPA, bijgewoond door vertegenwoordigers van TIPA-ledenmagazines van over de hele wereld, en oorspronkelijk gepland voor half maart in Las Vegas dit jaar. Toen de reisbeperkingen werden ingevoerd, besloot het TIPA-bestuur dat er natuurlijk nog steeds moest worden gestemd, dus werden productaanbevelingen en een online stemprocedure ingesteld voor leden van over de hele wereld.

“Onze hoop”, zei Thomas Gerwers, “is in de eerste plaats dat iedereen veilig blijft en dat deze pandemie afneemt. We kijken ernaar uit om later dit jaar een Algemene Vergadering te organiseren om nieuwe ledenpublicaties te verwelkomen en onze inspanningen om samen te werken met redacteuren van de wereldwijde TIPA-groep van professionele, amateur- en zakelijke tijdschriften en online publicaties ter ondersteuning en groei van de beeldvormingsindustrie.”

TIPA World Award-onderscheidingen dit jaar zijn onder meer oude industriële bedrijven en nieuwkomers en degenen die opkomende trends in de foto- / beeldvormingsindustrie vertegenwoordigen, evenals prijzen binnen specifieke marktsegmenten en toepassingen. Ga naar www.tipa.com voor een volledige lijst van de TIPA World Award-winnaars van 2020, samen met prijsvermeldingen en afbeeldingen.

Pf Fotografie Magazine is lid van de Tipa

Voor de winnaars van de Tipa Award klik hier