Tipa Awards voor beste camera’s

De Technical Image Press Association (TIPA) heeft de TIPA World Awards 2023 voor de beste foto- en beeldverwerkingsproducten bekend gemaakt. De awards weerspiegelen de huidige en toekomstige richting van technologie, producten en diensten voor professionals en amateurs. Wij tonen hier een aantal artikelen die een Tipa Award hebben gekregen.

BESTE FULL FRAME PROFESSIONELE CAMERA

Sony Alpha 7R V

Sony Alpha 7RV

De TIPA-redacteuren waren unaniem in hun keuze voor de Alpha 7R V als een zeer indrukwekkende, responsieve en flexibele camera die de lat hoger legt op het gebied van mogelijkheden en functies voor werkende pro-fotografen. Hij biedt een 61MP volbeeldsensor, 8K-video-opname en een 8-stops beeldstabilisatiesysteem, plus een ongekende nauwkeurigheid en snelheid bij het volgen en voorspellen van allerlei bewegingen van onderwerpen met zijn geavanceerde AI-aangedreven autofocussysteem. Dankzij zijn Exmor R BSI en BIONZ XR Processor beschikt de Alpha 7R V over een opmerkelijk dynamisch bereik van 15 stops en uitgebreide mogelijkheden bij weinig licht. Wanneer de actie snel is en opnamen in een fractie van een seconde cruciaal zijn, kunnen fotografen goed gebruik maken van de mogelijkheid om 10 fps bij volledige resolutie vast te leggen voor maximaal 583 opeenvolgende gecomprimeerde RAW-frames – met fulltime AE/AF – en, bij JPEG-opnamen, een ongelooflijke 1000 opeenvolgende frames in een enkele burst.

BESTE APS-C PROFESSIONELE CAMERA

Fujifilm X-H2S

Fujifilm X-H2S

De X-H2S wordt terecht een ‘multimedia’ camera genoemd en biedt een volledig capabele foto en video (hybride) camera voor degenen die hun fotografische vaardigheden aanbieden op de markt, of het nu gaat om bruiloften, evenementen, reportages, sport en zelfs vlogging voor een breed publiek. De indrukwekkende foto- en videomogelijkheden omvatten verfijnde AF- en onderwerpdetectietools en leveren verbeterde prestaties bij weinig licht, allemaal met minder ruis en een verbeterde tonaliteit en helderheid. Bij foto’s betekent een opmerkelijke 40 fps en 140 frame consecutieve raw-formaat opname dat er geen actie wordt gemist, terwijl video flexibiliteit de mogelijkheid biedt om op te nemen in DCI/UHD 4K bij 120p en Full HD bij 240p, met opnametijden tot 90 minuten bij alle frame rates en resoluties. Een AI-adaptief algoritme helpt bewegende onderwerpen te volgen met grote snelheid en nauwkeurigheid.

BESTE GEAVANCEERDE FULL FRAME CAMERA

Canon EOS R8

Canon Eos R8

De nieuwe generatie Canon spiegelloze camera’s is steeds meer gericht op multimedia en biedt indrukwekkende functies die een groot aantal fotografen zullen aanspreken die zich steeds meer bezighouden met zowel foto- als videofotografie. De EOS R8 beschikt over alle fotografische expertise van Canon, waaronder het volgen van onderwerpen, een breed ISO-bereik (100-102.400) voor verbeterde opties bij weinig licht, AF-licht bij weinig licht (-6,5EV) en een snelle burst-modus (40 fps tot 120 frames, JPEG). Er is speciale aandacht besteed aan de behoeften van videografen, waaronder Full HD 1080 bij 180p voor slo-mo weergave, talrijke opties voor video-opnamen (zoals HDR PQ 10-bits kleuren zonder bewerking voor weergave en Canon Log C voor verbetering achteraf), een verticale filmmodus en herkenbaar als webcam via USB.

BESTE FULL FRAME CAMERA VOOR EXPERTS

Panasonic LUMIX S5II

Panasonic LUMIX S5II

Pro content creators zullen blij zijn met de mogelijkheden van deze hybride camera die high-res foto’s en zeer geavanceerde videofunctionaliteit kan leveren. Het is het eerste Lumix-model dat Phase Hybrid AF biedt, wat snelle en nauwkeurige autofocusprestaties sterk ten goede komt. De S5II beschikt over een nieuw Active I.S. (beeldstabilisatie) systeem dat speciaal is ontworpen om opnames te compenseren die tijdens het lopen worden gemaakt, een opwindende ontwikkeling voor ‘on the ground’ evenement reportages. De TIPA-leden waren onder de indruk van de interfaces van de camera, de vele opnamemodi en het actieve koelsysteem. Zij wezen ook op de indrukwekkende mogelijkheden van het toestel, waaronder een snelheid van 9 fps (mechanisch) en 30 fps (elektronisch), een groot dynamisch bereik en een indrukwekkende ISO-opnamemogelijkheid, uitbreidbaar tot ISO 50-204.800.

De volledige lijst van winnaars is te vinden op www.tipa.com.