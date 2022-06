TIPA AWA 2022: Luminar Neo 

terug

Skylum is een bedrijf dat hard aan de weg timmert om fotografen een alternatief te bieden voor Photoshop en Lightroom. Soms betekent dat, dat het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Dat is vaak minder makkelijk dan het lijkt. Dat geldt zeker voor het nieuwste product van Skylum: Luminar Neo. Het biedt geavanceerde mogelijkheden en veel gebruiksgemak, maar kent zoals veel eerste versies ook een aantal verbeterpunten. Normaal gesproken zou een ontwikkelaar op basis van de feedback van gebruikers snel een update kunnen uitbrengen. Het ontwikkelteam van Skylum zit echter in Kiev en we weten allemaal wat daar aan de hand is. Zonder de minpunten uit de weg te gaan, willen we daarom vooral kijken naar de mogelijkheden die Luminar Neo biedt, omdat die laten zien welke kant het programma in de toekomst op gaat.

door Jan Paul Mioulet

Een zonsondergang achter de A’dam toren in Amsterdam. Wie goed kijkt, ziet heel toepasselijk een Oekraïense vlag hangen aan het rechter gebouw. Met Luminar Neo is het mogelijk om de gebouwen die in de schaduw liggen goed op te halen en dankzij de automatische maskering tegelijk de lucht mooi donker en verzadigd te houden. Helaas is het masker dat voor de lucht wordt aangemaakt, niet perfect waardoor een halo rond de toren ontstaat. In sommige gereedschappen kan dit wel worden aangepast. De roze lucht is echt, maar de zonnestralen links in beeld zijn volledig gerenderd door Neo. De echte zon was namelijk al achter de gebouwen ondergegaan. Zo’n zon kan overal geplaatst worden en Neo schuift de zon heel slim automatisch achter alles waarvan het denkt dat het voorgrond is. De straallengte, intensiteit en zelfs warmte van het licht kan worden aangepast.

Luminar Neo is (voorlopig) geen vervanging voor eerder uitgebrachte versies als Luminar 4 en Luminar Ai. Die zijn nog steeds verkrijgbaar en bieden een iets traditionelere manier van werken. Luminar Neo bouwt voort op het fundament dat Skylum met Luminar Ai heeft gelegd, maar past een aantal van de mogelijkheden op een andere manier toe en het programma is ingrijpend vernieuwd. Bij het importeren van beelden in de catalogus van Luminar Neo valt al direct een van de verbeteringen op. Het programma is namelijk veel sneller dan oudere versies. Het beginscherm biedt drie tabbladen: Catalogus, Presets en Bewerken. De Presets zijn een gemakkelijke manier om een foto snel te veranderen. De effecten zijn soms heel stevig en er is helaas geen schuif om het effect te verminderen. Een gekozen preset kan wel verder worden bewerkt in het derde tabblad. Er is ook een mogelijkheid om presets bij te kopen, voor als de meegeleverde onvoldoende keus bieden. De echte kracht van Neo zit vooral in het derde tabblad: Bewerken. Wie een beeld opent om te bewerken, ziet links de optie Lagen en rechts twee tabs: Middelen en Bewerkingen. Middelen bevat de gereedschappen en veel daarvan waren ook al in Luminar Ai aanwezig. In Neo zijn de op Ai (Artificial Intelligence) gebaseerde gereedschappen echter verder uitgebreid. In de tab Bewerkingen staan alle gebruikte gereedschappen met de aanpassingen in chronologische volgorde. Bewerkingen is hierdoor een kruising van Geschiedenis en Lagen in Photoshop, omdat bij Neo de gereedschappen in deze tab aangepast kunnen worden. Dat is even wennen. Wanneer een al gemaakte aanpassing, bijvoorbeeld aan de belichting, moet worden veranderd, dan moet dat in Bewerkingengebeuren en niet in Middelen. Anders worden er twee aanpassingen van de belichting over elkaar uitgevoerd. Dat biedt creatieve mogelijkheden die oudere versies van Luminar niet hadden, omdat dezelfde bewerking nu meerdere keren kan worden uitgevoerd, eventueel met maskers op verschillende delen van de foto. Daarnaast kan er in Neo voor het eerst ook echt met lagen en maskers worden gewerkt voor het samenvoegen van beelden.

AI

Een groot deel van de bijzondere mogelijkheden die Luminar Neo biedt, komen tot stand doordat het programma beelden analyseert en kan bepalen waar een bepaald effect moet worden toegepast. Hierdoor is het mogelijk om in Opnieuw verlichten apart te kiezen voor Helderheid dichtbij en Helderheid veraf. Voor het aanpassen van een lucht is het niet nodig om eerst een masker aan te maken en ook bij aanpassingen in de gereedschappen Gezicht, Huid en Lichaam zoekt Neo zelf naar de juiste onderwerpen. Nieuw is het gereedschap in Wissen om kabels die door het beeld lopen automatisch weg te laten werken. Het gereedschap werkt goed zolang ze zichtbaar zijn in de lucht. Dan zijn ze met het kloongereedschap in Photoshop echter ook makkelijk te verwijderen. Neo weet nauwelijks raad met kabels die voor een gebouw langs lopen en ook eventuele palen waar deze aan bevestigd zijn, worden niet verwijderd. Deze functie is dus beperkt bruikbaar. Er zijn meer functies die nog niet helemaal zijn wat je verwacht. Een echt kloonstempel ontbreekt bijvoorbeeld. Wel kan er in Wissen een masker gemaakt worden voor het intelligent verwijderen van ongewenste zaken en is er een automatische optie voor Stofvlekken verwijderen. Voor perspectiefcorrecties zijn er de ouderwetse horizontale en verticale aanpassingen en ontbreekt iedere vorm van slimme analyse. Soms lijkt het alsof een functie ontbreekt en is het enkel een kwestie van zoeken. Het aanzetten van de correctie voor chromatische aberraties kan bijvoorbeeld alleen in het ontwikkelgereedschap in Bewerkingen, en niet in datzelfde gereedschap in Middelen. Dit is iets dat Skylum gemakkelijk zou kunnen veranderen.

Conclusie

Luminar Neo is een programma dat veelbelovend is, maar dat misschien net iets te vroeg is uitgebracht. Dat zou geen groot probleem zijn geweest als Skylum het programma snel zou hebben doorontwikkeld, net als het met Luminar Ai heeft gedaan. Helaas heeft twee weken na de introductie van Neo de invasie van Oekraïne plaatsgevonden, waardoor het ontwikkelteam heel andere prioriteiten heeft gekregen. Nu is het een leuk programma om mee te werken dat opties biedt die programma’s als Photoshop niet hebben. Het nodigt uit tot spelen en er zijn snel bijzondere resultaten mee te boeken. Voor gevorderde gebruikers is het echter nog even wachten tot het doorontwikkeld is.