Met het indringende werk The Flood is Tina Farifteh uitgeroepen tot winnaar van de eerste FFN Talent Award. Afgelopen zaterdag is de prijs uitgereikt door de jury, voorgezeten door Ton Hendriks, hoofdredacteur van Pf Fotografie Magazine. De FFN Talent Award 2021 is een stimulans voor de winnaar en moedigt deze aan als autonoom fotograaf zijn of haar loopbaan voort te zetten. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 2.500. Daarnaast sponsort fotovaklab GalleryColor de winnaar van de prijs met de mogelijkheid zijn of haar werk op museumkwaliteit af te drukken met een totale waarde van € 2.500.



‘The Compassion Fatique’

Uit het juryrapport: ‘Toen in 2015 de iconische foto van het driejarige Syrische jongetje Aylan Kurdi, die dood was aangespoeld aan de Turkse kust, in de media verscheen was de wereld geschokt. Maar vele jaren en vele drenkelingen later blijken vele mensen verdoofd voor berichten over vluchtelingen in de middellandse zee. Daarom is het bijzonder dat Tina Farifteh erin is geslaagd om het ‘afgekauwde’ onderwerp op een kunstzinnige en conceptuele wijze aan ons te presenteren. Zij brengt ons niet de clichébeelden die een snelle maar korte empathie teweegbrengen, maar zij dompelt ons onder, ja bijna letterlijk, in een kolkende zee. De videobeelden van The Flood die zij presenteert kun je als kijker aanvankelijk als ‘saai’ of als ‘oninteressant’ of ‘repetitief’ ervaren, maar daarin schuilt precies de kracht. Onder de beelden horen we een mengsel van een mechanische stem die vertelt over de vele drenkelingen en schreeuwende politici die waarschuwen voor de overspoeling van vluchtelingen. Door de meditatieve herhaling ontstaat langzamerhand een diep besef dat je in de hectiek van het dagelijks leven aan deze informatie voorbijgaat.

Tina Farifteh heeft met deze inzending bewezen dat ze goed heeft nagedacht over de associatie tussen tekst en (bewegend) beeld, over nieuwe manieren van presentatie, over ‘the compassion fatigue’ en antwoorden daarop. Daarom beschouwt de jury haar werk als het meest veelbelovend en heeft zij besloten Tina Farifteh de hoofdprijs te geven van de Fotofestival Naarden Talent Award 2021. Het werk The Flood verdient een plaats in een Nederlands Fotomuseum.’

FotoFestival Naarden: aftrap voor glansrijke carrière

Het FotoFestival Naarden bestaat inmiddels meer dan dertig jaar. Vaak is voor vele jonge beginnende fotografen het festival de aftrap voor een glansrijke carrière. Namen als Erwin Olaf, Rineke Dijkstra, Koos Breukel, Paul Blanca en Dana Lixenberg kwamen al vroeg in de catalogi van het festival voor. FotoFestival Naarden vindt het een logische keuze elke twee jaar een prijs uit te reiken aan een veelbelovend fotografie talent.

FFN Talent Award

De FFN Talent Award wordt tijdens het festival uitgereikt aan een fotografisch talent dat het meest veelbelovende werk heeft geproduceerd in de twee voorafgaande jaren. De prijs wordt toegekend door FotoFestival Naarden in samenwerking met een aantal gerenommeerde fotografieopleidingen in Nederland: Fotoacademie (met ook de fotoschool), Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (voorheen Fotovakschool), Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunst, Den Haag en Minerva/Hanze, Groningen. De prijs is een stimulans voor de winnaar en moedigt deze aan als zelfstandig en autonoom fotograaf. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 2.500. Daarnaast sponsort fotovaklab GalleryColor de winnaar van de prijs met de mogelijkheid zijn of haar werk op museumkwaliteit af te drukken en te verwerken achter plexiglas, met een totale waarden van € 2.500. Deze prijs komt boven op het geldbedrag.

De jury bestond dit jaar uit het curatorenteam van het FotoFestival Naarden: Feiko Koster, Madé van Krimpen, Guinevere Ras, Lotte van Es en Ton Hendriks, hoofdredacteur van PF fotografie magazine. De werken van de longlist zijn te zien bij voormalig tuincentrum Van der Roest, Huizerstraatweg 113, Naarden.

Het festival start op 3 juli en eindigt op 29 augustus 2021. Kaarten worden online verkocht via de website van het festival www.fotofestivalnaarden.nl. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10:30 uur tot 17:00 uur.