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Dit boek is het resultaat van een fotografische verkenning van de stad Amsterdam, de plaats die ik inmiddels al tien jaar mijn thuis noem. De foto’s zijn zorgvuldig samengesteld en gevoelsmatig verdeeld in twaalf maanden en vier seizoenen, als weerspiegeling van de cyclus van een volledig jaar.

© Timothy Luza – Around Amsterdam

Door de combinatie van beelden heb ik verbanden gelegd die elkaar op poëtische wijze aanvullen. Gezamenlijk vormen deze beelden een verrassend verhaal, met deze prachtige stad als hoofdpersoon. Sla de pagina om en begin aan een visuele reis langs een verzameling kleurrijke impressies. Ruim twaalf maanden dwaalde ik door de straten en verkende ik uiteenlopende buurten, op zoek naar unieke kenmerken, bijzondere plekken en vluchtige momenten die onmiddellijk mijn aandacht trokken. Zowel het heden als het verleden van deze stad weerspiegelen zich op deze pagina’s, vaak binnen één enkel beeld. Bekende en minder bekende locaties worden vanuit een eigenzinnig en onderscheidend perspectief gepresenteerd. Elke straat heeft een eigen karakter en elk stadsdeel een eigen identiteit.

© Timothy Luza – Around Amsterdam

De stad zelf leek mijn aanwezigheid aan te voelen als een levend wezen. Na verloop van tijd voelde ik me omarmd en geaccepteerd terwijl ik dichter bij de essentie kwam. Ik gaf me over aan het ritme van de stad en liet me leiden alsof het een dans was. Door enkele stappen vooruit te denken en af en toe juist helemaal stil te staan, kon ik de meest authentieke expressies van de stad vastleggen. Tijdens dit boeiende proces was het voortdurend zoeken naar de balans tussen intentie en intuïtie. Een bestemming voor ogen hebben gaf richting, maar de weg daar naartoe, kwam vanuit het kloppende hart. Linksaf of rechtsaf gaan is nooit een kwestie van goed of fout.

© Timothy Luza – Around Amsterdam

Door geduldig te zijn en aanwezig te blijven in het moment, zonder verwachtingen, kon het potentieel van het onbekende en het onvoorspelbare tevoorschijn komen.

Hoewel ik de straten van Amsterdam al jarenlang verken, voelde ik een sterke drang om opnieuw op pad te gaan. Niet alleen omwille van de fotografie, maar ook om op een diepere manier in contact te komen met deze 750 jaar oude stad.

© Timothy Luza – Around Amsterdam

https://www.timothyluza.com

Dit verhaal werd geplaatst in Pf#4 van 2026.

het boek: https://www.timothyluza.com/projects/around-amsterdam