Tuindorp Oostzaan in Amsterdam werd ruim 100 jaar geleden ontworpen vanuit idealen die ook nu nog relevant zijn, geïnspireerd door Engelse ideeën over tuinsteden. Fotograaf Raimond Wouda fotografeert al 30 jaar Tuindorp en Tuindorpers. De wijk speelt een belangrijke rol in zijn leven en daarom is het zijn meest persoonlijke werk geworden. In het Stadsarchief Amsterdam zijn nu zijn foto’s te zien, samen met historische beelden en persoonlijke verhalen van Tuindorpers vroeger en nu.

Raimond Wouda over Tuindorp Oostzaan: “Naarmate ik ouder werd, werd mijn relatie met Tuindorp complexer en ambivalenter. Het was een plek die voor mij zowel vreemd als vertrouwd was. Om te kunnen begrijpen wat dat voor mij betekende begon ik de wijk en inwoners te fotograferen. Tuindorp is mijn meest persoonlijke werk geworden.”

Met de jaren veranderden de samen­stelling van de gemeenschap en de wereld om Tuindorp heen. Naoorlogse uitbreidingen van de wijk brachten nieuwkomers, eerst de arbeidsmigranten, nu jonge gezinnen. Maar tegelijk verdwenen ook voorzieningen zoals bibliotheken, buurthuizen en een deel van het openbaar vervoer. Houden de idealen van toen stand in het ‘dorp’ van nu? Blijft een hechte gemeenschap mogelijk in tijden van gentrificatie? Met Thuis in de stad. 100 jaar Tuindorp Oostzaan presenteert het Stadsarchief samen met fotograaf Raimond Wouda de geschiedenis van een stukje Amsterdam dat bijzonder is en tegelijk een groter verhaal vertelt over wonen en je thuis voelen in een veranderende stad. Thuis in de stad is een kijk op leefbaarheid en gemeenschapszin in de stad. Het toont de voortdurende spanning tussen idealen en de dagelijkse realiteit, tussen nostalgie en continue verandering.

Tentoonstelling Stadsarchief Amsterdam in samenwerking met fotograaf Raimond Wouda t/m 9 januari 2022

Beging oktober 2021 verschijnt bij uitgeverij Fw:Books het fotoboek van Raimond Wouda getiteld ‘Polder VIII, Tuindorp Oostzaan 1921-2021, Amsterdam’. 160 pagina’s, 29,5 x 24 cm. Prijs 35 euro.