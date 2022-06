This Art Fair 2022 

terug

Deze zomer keert kunstbeurs This Art Fair terug naar de Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Uit een recordaantal aanmeldingen via een open call heeft de commissie een sterke selectie kunnen maken. Meer dan 100 kunstenaars tonen hun werk tijdens de beurs, waaraan zij individueel, zonder afhankelijkheid van een galerie, deelnemen. Bezoekers kunnen een zeer divers aanbod verwachten. Onder de deelnemers bevinden zich een aantal oude bekenden van de beurs, maar het merendeel van de kunstenaars, zowel jonge talenten als gevestigde namen, toont voor het eerst werk op This Art Fair. Donderdag 7 t/m zondag 10 juli 2022.

Eternal-sunshine-Thijs-Linssen

De selectiecommissie is overweldigd door de kwantiteit én kwaliteit van de aanmeldingen. Voorzitter van de selectiecommissie Rob Thijssen: “Wat ons opviel bij de inzendingen is dat, na twee jaar coronabeperkingen, iedereen er weer echt zin in heeft. Er is duidelijk behoefte om groots uit te pakken: we zagen veel totaalpresentaties, uitbundig kleurgebruik en humor. We werden er vrolijk van, maar de selectie werd er niet makkelijker op: voor een gebalanceerd aanbod op de beurs moesten harde keuzes worden gemaakt.”

Temporary-Mirror-Sculpture_Blue

De commissie selecteerde onder meer kleurrijke, grafische installaties van Cindy Bakker en Britte Koolen. Jim Mooijekind en Peer Vink creëren als gelegenheidsduo in hun stand een wereld met absurdistische wellness-sculpturen en kleurrijke schilderijen. Bas Kosters pakt uit met een samenwerking rondom het thema ‘vreugde’.

Ondanks de vrolijkheid in veel werken, worden actuele maatschappelijke en politieke onderwerpen niet geschuwd. Zo is tijdens This Art Fair de humoristische, confronterende installatie The Angel-Rose Coloured Glasses van Angel Rose Oedit Doebé te zien waarmee zij zich uitspreekt over marginalisatie. Casper Braat laat zijn Chicken-nugget sculpturen zien die de consumptiemaatschappij en massaproductie bekritiseren.

Directeur Mette Samkalden: “Dat de pandemie ook een grote weerslag had op kunstenaars is duidelijk. Kunstenaars hebben vaak al een kwetsbare positie. De afgelopen twee jaar maakten alle beperkingen de vele uitgestelde en gecancelde tentoonstellingen en kunstbeurzen en de reisbeperkingen het hen extra moeilijk. Desondanks hebben veel kunstenaars niet stilgezeten, en This Art Fair 2022 is de uitgelezen kans om zichtbaar te maken waar ze al die tijd aan hebben gewerkt.”

This-Art-Fair-Miriam-Hup-1

De afgelopen jaren heeft This Art Fair zich onderscheiden als toegankelijke kunstbeurs, waar kunstenaars zelfstandig hun werk laten zien en waar ruimte is voor experiment. Van schilderij tot sculptuur, van video tot performance: op This Art Fair is het gehele spectrum van de beeldende kunst te zien.

Over This Art Fair

De beurs is meer dan een fysiek platform voor talent. This Art Foundation, de organisatie achter This Art Fair, wil talent stimuleren door ondernemerschap te bevorderen en de positie in de markt van de kunstenaar te verbeteren. Vanaf het moment van selectie worden de deelnemende kunstenaars klaargestoomd voor de beurs door middel van This Works, een uitgebreid programma van activiteiten met professionals in de kunstwereld. Ook is er een coaching traject in aanloop naar This Art Fair, waarin o.a. galeriehouders en conservatoren ieder een aantal kunstenaars onder hun hoede nemen.

Sonia Mangiapane

Laatste editie voor directeur Mette Samkalden

De aankomende editie is de laatste editie als directeur voor Mette Samkalden die sinds 2016 artistiek en zakelijk leider is van This Art Fair. Samkalden heeft bij het bestuur aangegeven zich op nieuwe projecten te willen focussen. De sollicitatieprocedure voor haar opvolger is inmiddels afgerond. Deze nieuwe directeur zal tijdens This Art Fair aan het publiek worden voorgesteld. Mette Samkalden “Met veel trots kijk ik terug op de afgelopen jaren. This Art Fair is als beurs gegroeid, in omvang, bezoekersaantallen én kwaliteit. Met een bevlogen team hebben we de stichting ook op andere vlakken ontwikkeld. We startten het initiatief This Works, dat kunstenaars ondersteunt in hun professionele praktijk. We organiseerden educatieve projecten en toen de beurs door de pandemie niet door kon gaan, reden we het land rond met de This Art Truck. Omdat bezoekers niet naar de kunst konden, brachten we het werk naar hen toe. Nu is het tijd om het stokje door te geven, maar niet voordat ik samen met het team nog een keer een mooie editie van de beurs kan neerzetten!”